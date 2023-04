La Piccola, il 2 maggio “via” al cantiere per la riqualificazione

La prossima settimana partono i lavori per la nuova Piccola, finanziati dal PNRR

L’ex scalo ferroviario cambia volto: mercato al coperto, spazi polifunzionali, ristoro e servizi

LECCO – Ormai mancano solo pochi giorni all’inizio dei lavori e per l’area della Piccola si avvicina la rinascita: il 2 maggio parte l’allestimento del cantiere per gli interventi di riqualificazione che interesseranno i vecchi magazzini dell’ex scalo ferroviario.

Lunedì, una cooperativa incaricata dal municipio ha liberato dal materiale presente (alcune scaffalature) una delle due ‘stecche’ mentre l’altra era già stata sgomberata precedentemente. La prossima settimana, l’impresa IMG di Milano, che si è aggiudicata l’importante opera, comincerà l’allestimento dell’area di cantiere, quindi partiranno i lavori.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla sicurezza, visto che il cantiere dovrà coesistere con il mercato cittadino che continuerà a svolgersi nei giorni giorni settimanali previsti, salvo qualche sabato in centro come da calendario, e con l’area parcheggio recentemente rimessa a nuovo.

L’intervento, dal costo complessivo di 4,3 milioni (3,1 mln di soli lavori) gode del contributo di 2,7 mln dal PNRR.

“E’ la prima opera finanziata dal PNRR che partirà in città – sottolinea il sindaco Mauro Gattinoni – ed è l’avvio concreto della ‘piattaforma 2’ della Piccola che avevamo annunciato in campagna elettorale, insieme a Piani d’Erna e Lungolago. Questa idea sta diventando realtà”.

Come cambierà la Piccola

Il restauro e la rifunzionalizzazione degli ex magazzini ferroviari prevedono, nel corpo nord, la realizzazione di spazi polifunzionali dedicati ai giovani, alla cultura e allo sport, mentre nel corpo sud un mercato coperto, servizi igienici per l’area mercatale esterna, un punto di ristoro con possibile funzione didattica e cucina condivisa, spazi per la gestione delle attività connesse al mercato e una sala multiuso per riunioni o piccole conferenze, con servizi.

Tra le due stecche ora congiunte verrà realizzata una galleria coperta che consentirà il passaggio tra la zona parcheggio e l’area lato via Ghislanzoni.

Le opere riguarderanno anche il sedime degli immobili, gli allacciamenti ai sottoservizi e alle forniture pubbliche, la realizzazione di scale e rampe per l’accesso del pubblico al piano rialzato e la sistemazione di porzioni di superfici esterne, prevalentemente sul fronte est.