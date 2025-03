La Piccola Impresa che Vorrei: conto alla rovescia per la consegna dei progetti

Al concorso di Confapi Lecco Sondrio 23 classi in gara che dovranno presentare idee innovative alle aziende locali

Studenti al lavoro su progetti concreti per rispondere alle esigenze delle aziende locali: idee, innovazione e pratica a confronto

LECCO – Mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per la consegna dei materiali da parte dei gruppi in concorso nella seconda edizione de “La Piccola Impresa che Vorrei” promosso da Confapi Lecco Sondrio. Venerdì 11 aprile, entro le ore 12, le 23 classi partecipanti dovranno far pervenire all’associazione organizzatrice i loro progetti, comprensivi di presentazione, video e, se previsto, un prototipo. Dopo un’attenta valutazione da parte della giuria, il 13 maggio verranno annunciati i tre gruppi vincitori durante l’evento finale al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco.

Quest’anno il concorso si rivolge esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado e ai CFP, con una novità importante: l’apertura agli istituti della provincia di Sondrio. Tra i nuovi partecipanti c’è la classe quinta dell’indirizzo informatico dell’IS Saraceno-Romegialli di Morbegno.

“Ci è piaciuta fin da subito la proposta – racconta il professor Massimiliano Manni – Siamo stati abbinati all’azienda Dell’Oca Srl di Andalo Valtellino, specializzata nel settore packaging. Abbiamo incontrato l’imprenditrice Alice Dell’Oca e visitato l’azienda. C’è stato grande entusiasmo tra gli studenti nel cercare soluzioni pratiche per semplificare il lavoro dell’azienda. Si sono divisi in gruppi per sviluppare le diverse componenti del progetto: codice, marketing e video. Stanno lavorando sodo e siamo curiosi di vedere il risultato finale. Credo che questo concorso sia un’ottima occasione per far loro conoscere da vicino il mondo imprenditoriale locale”.

Le scuole partecipanti

Le classi in gara provengono da diversi istituti della Lombardia:

Fiocchi di Lecco : 3O, 3Q, 3P

: 3O, 3Q, 3P Bertacchi di Lecco : 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE

: 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Badoni di Lecco : 3BECE, 3B en/m, 4CITL

: 3BECE, 3B en/m, 4CITL Professionale Parini di Lecco : 5A, 5B

: 5A, 5B CFP Aldo Moro di Valmadrera : 3 e 4 operatore alimentare e sala bar, 4 tecnico del legno

: 3 e 4 operatore alimentare e sala bar, 4 tecnico del legno IMA di Lecco : 3 AFM

: 3 AFM Pinchetti di Tirano : 3A, 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane

: 3A, 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane Saraceno-Romegialli di Morbegno : 5B informatica

: 5B informatica Da Vinci di Chiavenna: 2AFM

Le aziende tutor

Fondamentale il supporto delle aziende, che affiancheranno le classi nel percorso progettuale. Tra le realtà coinvolte: Bermec (Talamona), Co.El (Torre de’ Busi), Dell’Oca (Andalo Valtellino), Dispotech (Gordona), Growermetal (Calco), DG TS (Prata Camportaccio), IMSA Srl (Lecco), Ita (Calolziocorte), Latteria di Chiuro, MAB (Lecco), Molino Anselmo Colombo (Paderno d’Adda), Novastilmec (Garbagnate Monastero), Pura Comunicazione (Sondrio), Rapitech (Lecco), SCT Informatica (Lecco), Sepam (Galbiate), STF (Barzago), S.T.M. (Delebio), Tamil (Valgreghentino), Tecnofar (Gordona), Torneria Automatica Alfredo Colombo (Verderio), Vincit (Valmadrera) e VML (Brivio).

Ora non resta che attendere la consegna dei lavori e scoprire quali saranno i progetti più innovativi e funzionali. L’appuntamento è per il 13 maggio, quando il teatro Cenacolo Francescano ospiterà l’evento finale, dando spazio alle idee più brillanti dei giovani studenti lombardi.