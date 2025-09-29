La Polizia di Stato celebra il patrono San Michele, messa a Malgrate

Le celebrazioni questa mattina, lunedì

LECCO – La Polizia di Stato celebra oggi il suo santo patrono e protettore, San Michele Arcangelo, simbolo della lotta contro il male.

polizia di stato-san michele-patrono-2025Anche nella provincia di Lecco, questa mattina, è stata festeggiata la ricorrenza con la celebrazione di una Santa Messa presieduta da Don Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia di Stato, presso la “Chiesa di San Leonardo” di Malgrate, alla presenza del Sig. Prefetto di Lecco, del Questore di Lecco e delle Autorità civili e militari della Provincia.

Il Questore di Lecco Stefania Marrazzo

Al termine della cerimonia, il Questore di Lecco Stefania Marrazzo ha voluto ringraziare tutti i presenti per la partecipazione, sottolineando l’importanza per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della figura del Santo Patrono San Michele Arcangelo che, ancora oggi, infonde forza e coraggio agli agenti impegnati nel loro operato quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini.

