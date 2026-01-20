La Polizia Locale festeggia San Sebastiano: conferiti i simboli distintivi di grado

Il comandante Dioguardi: “Nel 2025 oltre 42.000 ore di servizio”

Annunciato il servizio extraterritoriale di presidio della “Via Olimpica”

LECCO – La Polizia Locale di Lecco ha celebrato nella mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, il patrono San Sebastiano con una Santa Messa al Santuario della Vittoria, officiata dal prevosto di Lecco don Bortolo Uberti.

Alla funzione hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, a partire dal Prefetto di Lecco Paolo Ponta. Al termine della celebrazione si è quindi svolta la cerimonia di conferimento della medaglia di anzianità e dei simboli distintivi di grado agli agenti della Polizia Locale.

Prima dell’avvio della cerimonia, ha preso la parola il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che ha voluto ricordare l’impegno quotidiano del Corpo. “Gli obiettivi sono il controllo, la prevenzione, l’intervento e, quando serve, la sanzione. Bisogna garantire protezione civile anche durante le manifestazioni religiose e politiche, per una città che si sta affacciando a una dimensione turistica inedita. Servono competenze per affrontare nel modo migliore gli imprevisti. L’azione integrata delle forze dell’ordine sul territorio ci permette di vivere su un territorio che è il secondo, in Italia, per sicurezza“.

Gattinoni ha poi rivolto un pensiero diretto agli agenti: “Un pensiero particolare va agli agenti della Polizia Locale: sotto la divisa ci sono persone con valori, obiettivi, stimoli e generosità. La dimensione di squadra fa la differenza, perché sommando le diversità si ottiene un servizio migliore. Voi siete l’immagine concreta di una città che funziona e che è vicina ai cittadini”.

Dopo l’intervento del sindaco, il comandante della Polizia Locale Lucio Dioguardi ha presentato una sintesi dei dati relativi all’attività svolta nel 2025. “Al termine del primo anno in qualità di comandante della Polizia Locale di Lecco, mi sento di dire che si è trattato di un anno di duro lavoro, di sfide condivise, ma anche di risultati concreti, con al centro la tutela della sicurezza, della legalità e della qualità della vita della nostra comunità. La Polizia Locale di Lecco ha garantito una presenza costante sul territorio, con oltre 42.000 ore di servizio, rappresentando un presidio di sicurezza e di prossimità per i cittadini”.

Sul fronte della sicurezza stradale, Dioguardi ha evidenziato come siano state accertate oltre 35.000 violazioni del codice della strada, con un monitoraggio rigoroso dei comportamenti più pericolosi. “A livello nazionale si è verificato un aumento record dei provvedimenti di sospensione e ritiro della patente, con migliaia di provvedimenti emessi nell’arco di pochi mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole del codice della strada. Nell’anno appena trascorso, i dati della nostra Polizia Locale confermano il dato nazionale, tant’è che ben 142 patenti sono state ritirate“.

Nel corso dell’anno, la Polizia Locale ha svolto complessivamente 42.228 ore di servizio, di cui 6.740 di servizio esterno, 286 per i servizi scolastici, 219 per i mercati e 1.200 per accertamenti di residenza. Nel mese di novembre è stato inoltre promosso il progetto “Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio” (S.M.A.R.T.), per un totale di 445 ore: i servizi svolti sono finora quattro, con la partecipazione di 52 tra agenti e ufficiali e 448 veicoli controllati.

QUI IL REPORT COMPLETO DELL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE

Il comandante ha quindi rivolto un augurio agli agenti della Polizia Locale di Lecco, invitandoli a continuare a dimostrare professionalità, equilibrio e spirito di servizio, mettendo a frutto l’esperienza e la capacità di collaborare con impegno e orgoglio per il bene della comunità. “Ringrazio i nostri agenti per l’applicazione e il sacrificio, e soprattutto le famiglie che sperimentano le lunghe ore di assenza, i turni festivi e serali”.

Dioguardi ha infine annunciato una nuova sfida operativa per il Corpo: a breve sarà infatti avviato un servizio extraterritoriale congiunto, in collaborazione con la Polizia Provinciale, finalizzato a presidiare la cosiddetta “Via Olimpica”, un’area più vasta rispetto a quella di competenza ordinaria, con l’obiettivo di garantire una maggiore regolarità della circolazione.

Al termine degli interventi istituzionali, si è quindi proceduto alla cerimonia di conferimento della medaglia di anzianità e dei simboli distintivi di grado, alla presenza del sindaco, della vicesindaco Simona Piazza, del Prefetto Paolo Ponta e del comandante Lucio Dioguardi.