La Polizia Locale festeggia San Sebastiano. Promossi trenta agenti

Le celebrazioni a Lecco per il patrono della Polizia Locale

Il prevosto: “Dietro un grande agente c’è sempre un grande uomo o una grande donna”

LECCO – Una ricorrenza omaggiata ogni anno, il 20 gennaio così come stabilito dal calendario cristiano, ma la giornata di San Sebastiano celebrata oggi, lunedì, ha sicuramente un sapore particolare per la Polizia Locale di Lecco: è la prima festeggiata in città dalla nuova comandante Monica Porta, con la quale il Comando di via Sassi ha ritrovato una guida stabile dopo una partentesi di incertezza durata oltre un anno.

E’ stata inoltre una giornata vissuta con orgoglio da una trentina di agenti della polizia cittadina, premiati con nuovi gradi per meriti ottenuti nel loro servizio.

“Il vostro è un lavoro discreto, di cui spesso non ci si accorge ma di cui si percepisce ogni giorno il bisogno e di cui si vedono i benefici” ha sottolineato il prevosto, mons. Davide Milani, celebrando la messa al Santuario della Madonna della Vittoria insieme a don Andrea Lotterio, cappellano delle forze dell’ordine.

La chiesa conserva un altare dedicato al santo, sovrastato da un ritratto che lo rappresenta nella sua raffigurazione più tradizionale, il momento del martirio.

“San Sebastiano a tanto da insegnarci – ha sottolineato mons. Milani rivolgendosi agli agenti – Era fedele esponente della corte militare dell’imperatore Diocleziano ma non nascondeva la sua fede cristiana. Concluso il suo lavoro, smessa la divisa, si prodigava per assistere i cristiani perseguitati e torturati dallo stesso imperatore, che poi lo mise a morte. Il suo esempio ci dice che dietro ad un grande agente e alla sua divisa c’è sempre un grande uomo o una grande donna. Siete uomini, con i vostri valori e la vostra capacità di guardare al prossimo, prima ancora di essere agenti”.

Il comandante: “Tempi certi nelle risposte e partnership con i cittadini”

“Un’organizzazione di polizia, qualunque essa sia, necessita certezze. La polizia di prossimità e comunitaria opera e agisce all’interno della società locale, a cui è legata da vincoli di territorio, vicinanza e conoscenza. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere” è intervenuta a conclusione delle celebrazioni, il nuovo comandante Monica Porta.

“Indossare la divisa è una grande responsabilità, i valori deontologici e la professionalità condizionano qualsiasi momento e ambito della nostra vita, a volte anche quella dei nostri famigliari – ha proseguito – Fare parte della polizia locale è anche un opportunità: ogni giorno abbiamo a che fare con svariate esigente, il cittadino non chiede solo sicurezza ma tende sempre più ad assumere un ruolo attivo in questo ambito, quasi a formare una partnership tra polizia e comunità”.

“Un’opportunità – ha detto ancora il comandante – per dare il nostro contributo in un sistema di sicurezza verticale, con le altre forze dell’ordine, ma anche orizzontale, lavorando con i colleghi dei comuni confinanti”.

“Questo è il mio primo anno a Lecco. Con l’arrivo di un nuovo comandante qualche cambiamento è inevitabile. Sono due le caratteristiche che vorrei ci connotassero: reattività e propositività. Interventi e risposte in tempi certi e innovazione, questo è quello auguro al Comando di Lecco”.

Il sindaco: “Il 2019 anno di svolta per il comando”

“Questa ricorrenza è un momento in cui vogliamo rendere evidente il grosso lavoro che il Corpo della Polizia Locale fa per la città, ringraziando gli agenti e il nuovo comandante per quanto fatto finora” ha aperto il momento istituzionali in Comune il vicesindaco Francesca Bonacina.

Turni domenicali e festività al lavoro “sono qualcosa di scontato ma che pesano sulla vita personale e familiare degli agenti – ha proseguito Bonacina – questo anno abbiamo avuto un rinforzo, attraverso procedure di assunzione di nuovo personale, un investimento che l’amministrazione comunale ha voluto fare con molta convinzione. Speriamo che questo possa dare a tutti una marcia in più”.

“Il 2019 è stato un anno di svolta – ha rimarcato il sindaco Virginio Brivio – non solo per l’arrivo del nuovo comandante in pianta stabile ma anche con il riconoscimento dell’ambito dirigenziale del suo incarico. Lo svincolo delle assunzioni è costato non fatica per lo sblocco delle procedure. Siamo convinti ci sia ancora tanto da fare ma abbiamo imbroccato la strada giusta”.

Alle celebrazioni hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine e tra i presenti è tornato per salutare i suoi agenti anche l’ex comandante Franco Morizio.

“Oggi abbiamo la possibilità di ringraziare il corpo della Polizia Locale – è intervenuto il prefetto Michele Formiglio – sul fronte della sicurezza è necessario l’aiuto di tutti, nessuno escluso. Dobbiamo ottenere il massimo attraverso la collaborazione istituzionale di tutte le forze di polizia. E’ stato un lavoro importante quanto fatto fino ad oggi e di questo dobbiamo essere orgogliosi e fieri”

Le promozioni

La festa di San Sebastiano è stata l’occasione per promuovere trenta agenti con un nuovi gradi, un premio per i meriti ottenuti durante il loro servizio alla città:



GLI UFFICIALI

Silvio Spadri – Commissario Capo

Sonia Fantinato – Commissario Capo

Mafalda Benedetti – Commissario

Enrico Zappa – Commissario Capo Coordinatore

GLI AGENTI

Ferruccio Bighi – Sovraintendente Esperto

Antonio Ciccia – Sovraintendente Esperto

Antonio Morea – Sovraintendente Esperto

Vittorio Scarinzi – Sovraintendente Scelto

Nicoletta Benedetti – Sovraintendente Scelto

Renato Stevanin – Sovraintendente Scelto

Graziano Maggiorano – Sovraintendente Scelto

Ernesto Nava – Sovraintendente Scelto

Bruno Ratti – Sovraintendente Scelto

Ivan Invernizzi – Sovraintendente Scelto

Katia Veronesi – Sovraintendente

Elisa Alippi – Assistente Esperto

Angelo Cuozzo – Assistente Esperto

Ruggero Valsecchi – Assistente Esperto

Monica Galbusera – Assistente Esperto

Marco Combi – Assistente Esperto

Erminio Longhi – Assistente Esperto

Giulio Civilini – Assistente Esperto

Gianbattista Ganzinello – Assistente Scelto

Caterina Pepe – Assistente Scelto

Roberto Cortesi – Assistente

Anna Maria Pipicelli – Assistente

Massimiliano Poerio – Assistente

Mario Antonio Ventimiglia – Assistente

Antonio Scroppo – Assistente

Carlo Tuti – Assistente

LA GALLERIA FOTOGRAFICA -Le premiazioni