La Polizia rende omaggio ai caduti, un momento di raccoglimento in Questura

Momento di raccoglimento nel piazzale della Questura

La Polizia di Stato rende omaggio ai caduti

LECCO – Nella mattinata di oggi, sabato 2 novembre, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, ha avuto luogo nel piazzale della Questura un momento di raccoglimento per rendere omaggio ai caduti della Polizia di Stato. Sempre nella mattinata di oggi è stata celebrata la Messa nella cripta dei Caduti presso il santuario Beata Vergine della Vittoria di Lecco, in memoria di tutti i Caduti sepolti, della prima e della seconda guerra mondiale.

Lunedì 4 novembre, invece, si celebra la Giornata delle Forze Armate e del Combattente, dell’Unità Nazionale, del Decorato al Valor Militare e dell’Orfano di guerra: a Lecco è in programma alle 9.30 la Commemorazione dei Caduti in Guerra e in Servizio al Santuario di Nostra Signora della Vittoria con la celebrazione della S. Messa officiata da monsignor Maurizio Rolla, con l’accompagnamento del Coro Ana Grigna.

Alle 10.45 partirà il corteo dalla chiesa al Monumento ai Caduti, con l’accompagnamento del Corpo Musicale Giuseppe Brivio di Rancio, l’Alza Bandiera, la Deposizione di corone di alloro ai Caduti e la lettura del Bollettino della Vittoria e dei messaggi augurali pervenuti. Intervento delle Autorità e di un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Alle 21 si terrà il XXII Concerto della Vittoria e della Pace al Santuario della Madonna della Vittoria con: Coro Alpino Lecchese, Coro Ana Val San Martino, Coro Il Rifugio di Seregno.