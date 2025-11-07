“La prevenzione come valore”. Agatha in Cammino organizza l’incontro con Paolo Veronesi

Promuovere la cultura della prevenzione e valorizzare il ruolo di comunità e imprese nella tutela della salute

Appuntamento a mercoledì 12 novembre

LECCO – È in programma l’evento “La prevenzione come valore”, promosso dall’associazione Agatha in Cammino e in programma per mercoledì 12 novembre dalle 19:15 presso la Camera di Commercio di Lecco. L’incontro, che vedrà come ospite il Prof. Paolo Veronesi, rappresenterà un’importante occasione di riflessione e dialogo sul valore della prevenzione e sul benessere come patrimonio condiviso della comunità.

Un momento di confronto anche con il mondo delle imprese e delle istituzioni, per riflettere su come la cultura della salute possa diventare patrimonio condiviso e motore di coesione sociale.

“Promuovere la cultura della prevenzione e del benessere significa compiere un impegno costante, concreto e in continua evoluzione. In questo percorso siamo lieti di annunciare l’incontro con il Prof. Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS, Direttore del Programma di Senologia e della Divisione di Senologia Chirurgica presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e Professore Ordinario di Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Milano” spiega Daniela Invernizzi, Presidente dell’associazione Agatha in Cammino.

“Durante la serata, il Professore approfondirà il tema della prevenzione e del trattamento del tumore al seno, la neoplasia più diffusa tra le donne, offrendo un quadro aggiornato e orientato alla consapevolezza e alla tutela della salute femminile – prosegue Invernizzi -Sarà un momento prezioso per ribadire il valore della diagnosi precoce, che incrementa in modo decisivo le possibilità di cura, e per conoscere i più recenti progressi nelle terapie chirurgiche, radioterapiche e farmacologiche, oggi in grado di migliorare significativamente la qualità di vita delle pazienti e le prospettive di sopravvivenza”.

“Un’occasione di confronto per promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi della vita quotidiana, dove ognuno vive, lavora e cresce, e per costruire insieme una rete di consapevolezza, responsabilità e cura condivisa” sottolinea Invernizzi.

L’appuntamento del 12 novembre si inserisce nel percorso dedicato alla promozione della salute nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il mondo delle imprese e valorizzarne il ruolo centrale nel favorire il benessere delle persone.

“Quando parliamo di responsabilità sociale d’impresa, ci riferiamo ad aziende che scelgono di generare valore non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e umano – continua Invernizzi – Il luogo di lavoro, infatti, non è semplicemente uno spazio produttivo: è una vera e propria comunità, dove si condividono tempo, relazioni e benessere”.

Interverrà anche Anna Guatri, Responsabile CSR di Fondazione Umberto Veronesi-ETS, che illustrerà come la collaborazione tra il mondo profit e la Fondazione possa diventare una leva strategica per generare un impatto sociale più ampio, concreto e duraturo.

Sarà inoltre portata la testimonianza di un’azienda del territorio che ha scelto di mettere il benessere dei propri dipendenti al centro, adottando iniziative concrete di prevenzione e promozione della salute all’interno della comunità lavorativa.

La serata sarà impreziosita da un intermezzo musicale al violoncello, pensato per offrire un momento di armonia e riflessione condivisa. La conduzione dell’evento sarà affidata a Laura Locatelli, attrice e formatrice, che guiderà gli interventi e accompagnerà il pubblico in un percorso di riflessione condivisa.

L’ingresso è libero con iscrizione obbligatoria entro il 10 novembre compilando il form https://forms.gle/qyucw5qouMbqkQzP7

In caso di impossibilità a partecipare, si prega di inviare una e-mail di disdetta a iscrizioni@agathaincammino-odv.org, per consentire una migliore organizzazione e offrire ad altri la possibilità di partecipare.