La primaria di Valgreghentino e l’istituto Rota vincono il concorso sull’acqua

Al Cfp Consolida di Lecco il premio partecipazione

Assegnati i riconoscimenti per il concorso dedicato alle scuole

LECCO – L’emergenza Covid-19 non ferma la creatività degli studenti della provincia di Lecco. Si è concluso il concorso per gli studenti sul tema “L’acqua vetturale della natura”, organizzato dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco in collaborazione con Lario Reti Holding.

Parte del progetto di educazione ambientale sul ciclo idrico sviluppato durante l’anno

scolastico 2019/2020 dall’Ufficio d’Ambito e da Lario Reti Holding, il concorso ha visto la

partecipazione di 5 progetti provenienti da diversi istituti scolastici della Provincia di Lecco.

Il concorso prevedeva inizialmente due categorie, con premi differenziati: 3 buoni

d’acquisto di materiale scolastico per i vincitori della categoria Primarie e 3 buoni per la

categoria Secondarie, per un monte premi totale di 5.000 Euro messi a disposizione

dall’Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding.

Purtroppo, data la sospensione delle lezioni tradizionali, la giuria ha visto consegnare nei

tempi solo 4 progetti, con un quinto giunto fuori tempo massimo, dopo la chiusura delle

votazioni sul web. Per poter quindi premiare gli sforzi e l’impegno di tutti gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa, la giuria ha unanimemente stabilito di premiare tutti i progetti giunti nei tempi con un premio di valore pari al primo (buono da 1.200 Euro) e di consegnare uno speciale premio di partecipazione alla scuola che ha consegnato il progetto fuori tempo massimo (buono da 200 Euro).

Tutti gli elaborati pervenuti sono visibili sul sito di Lario Reti Holding. L’Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding prevedono di riproporre il progetto per l’anno scolastico 2020/2021, incrementando il numero di classi coinvolte. Maggiori informazioni sul prossimo Progetto Scuole saranno inviate agli istituti scolastici nel corso dell’estate.