La prossima settimana 15 nuovi smart bin in città e nei parchi

Sostituiranno i vecchi cestini che saranno rimossi

LECCO – Saranno installati la prossima settimana, a partire da mercoledì 19 novembre, altri 15 smart-bin, e pensati per migliorare la raccolta dei rifiuti in città, che si aggiungono ai 17 già installati a luglio lungo la passeggiata a lago e in via Adda.

Destinati alla raccolta di piccoli rifiuti e dotati di compattatore e sensori di riempimento, saranno 50 gli smart-bin voluti dal Comune di Lecco e da Silea Spa e finanziati con fondi Pnrr che verrano complessivamente installati in città.

I nuovi dispositivi troveranno spazio nei parchi Belgiojoso, di Belledo, di piazza V Alpini, Eunice Kennedy, belvedere, Nikolas Green, di via Cavalesine, di via Sora e lungo la strada in via Quarto, all’altezza della fermata del bus, e in via Ai Poggi, all’imbocco del sentiero degli Alpini.