La protesta dei farmacisti a Lecco: “I vaccini per l’influenza non arriveranno in farmacia”

Vaccini anti-influenzali, flash mob dei farmacisti a Lecco

La protesta contro le mancate forniture alle farmacie

LECCO – Prima erano in ritardo, ora non arriveranno più: le dosi di vaccino contro l’influenza quest’anno non saranno reperibili in farmacia per quelle persone che, pur non rientrando nella fascia di garanzia, avrebbero voluto sottoporsi a vaccinazione.

Ne hanno ormai certezza i farmacisti lecchesi che alle 13.30 hanno deciso di protestare con un flash mob che si è svolto al centro commerciale Le Piazze. Una mobilitazione guidata da Federfarma Lecco che già nelle scorse settimane aveva acceso l’attenzione sulle mancate forniture di vaccino alle farmacie.



Lo scorso mese era stato affisso nelle farmacie un cartello dove si faceva presente alla clientela dell’impossibilità di fornire il vaccino e non per colpa degli stessi farmacisti: “Lo aspettiamo insieme a voi” recitava il cartello (vedi articolo).

L’attesa ora è finita ma delle dosi destinate alle farmacie nessuna traccia. “Il tuo farmacista, che insieme a te ha aspettato inutilmente il vaccino antinfluenzale, ti comunica con tristezza, rammarico e rabbia che il vaccino non arriverà più, perché Regione Lombardia non ha avuto la capacità di metterlo a disposizione della popolazione attiva attraverso la distribuzione nelle farmacie” è il nuovo cartello ora affisso.



Un messaggio rivolto ai clienti ma diretto all’ente regionale che sta promuovendo una campagna vaccinale decisamente colma di problemi anche per quei soggetti a cui il vaccino è garantito. Tutto questo nell’anno in cui la vaccinazione era fortemente raccomandata per distinguere meglio i sintomi influenzali da quelli del Covid-19