“Noi stiamo con i pastori sardi”

L’iniziativa di Antonello della Pizzeria del Corso

LECCO – Da giorni ormai prosegue la ‘battaglia del latte’ in Sardegna: i pastori continuano nella protesta per rivendicare un prezzo di vendita equo per il latte di pecora.

Milioni di litri ne sono già stati versati sulle strade dell’isola durate i presidi organizzati dagli operatori del settore, sostenuti dalle associazioni di categoria e anche dai sindaci del territorio.

Una protesta che si allarga oltre i confini isolani, incassando la vicinanza e l’attenzione di molti. A Lecco, il titolare della Pizzeria del Corso ha deciso di esporre dei cartelli di solidarietà ai propri conterranei.

“Se sei sardo non puoi che sostenere le ragioni dei nostri pastori – spiega Antonello Manca, originario di Guasila, che nel 2000 ha inaugurato il locale di corso Promessi Sposi – la maggior parte dei miei familiari vive in Sardegna, mio cognato gestisce un’azienda nel settore della carne e oggi chiuderanno in segno di protesta”.

I latticini sono parte anche del lavoro di Antonello, il formaggio è infatti uno degli ingredienti principali della pizza: “Nel nostro menù non poteva mancare la pizza sarda, naturalmente farcita con il percorino”.