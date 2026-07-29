La Provincia di Lecco aderisce alla campagna “Bollino Blu 2026” per la sicurezza sul lago

La Polizia provinciale rilascerà i bollini ai natanti che supereranno i controlli su documenti, dotazioni di sicurezza e titoli abilitativi

L’iniziativa nasce per rafforzare la sicurezza sul Lario e sui laghi minori durante la stagione di maggiore afflusso turistico

LECCO – La Provincia di Lecco aderisce alla campagna “Bollino Blu 2026”, l’iniziativa dedicata alla sicurezza della navigazione sul Lario e sui laghi minori nata per far fronte al crescente afflusso turistico e ai rischi legati alla presenza contemporanea di imbarcazioni e bagnanti.

L’operazione, realizzata in collaborazione con la Guardia Costiera, rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della sicurezza dei diportisti e dell’ambiente lacustre. Alla Polizia provinciale di Lecco sono stati infatti affidati i bollini blu dalla Guardia Costiera, che opera sul territorio con una propria base a Menaggio.

Il bollino verrà rilasciato ai natanti che avranno superato con esito positivo i controlli previsti sulla regolarità della documentazione di bordo, sulla presenza dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi. Le verifiche interesseranno inoltre gli operatori non autorizzati o abusivi.

L’iniziativa conferma la collaborazione tra le diverse Forze di Polizia, già sperimentata in occasione di altri eventi e nelle attività di soccorso sul lago, dove operano in sinergia le sale operative dei diversi enti coinvolti.

La campagna si inserisce nel più ampio impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una serie di iniziative dedicate anche al monitoraggio delle acque.

“Questa iniziativa – commenta il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti – garantisce un ulteriore tassello nella rete di sicurezza del lago, affidando anche alla Polizia provinciale un compito di grande responsabilità: quello di certificare, in virtù dei controlli andati a buon fine, lo stato di efficienza delle imbarcazioni, contribuendo da un lato a rendere la navigazione più sicura e regolare, dall’altro a valorizzare i controlli correlati alla tutela ambientale. Il nostro lago è di tutti: la sicurezza non va in vacanza”.