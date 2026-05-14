La Provincia di Lecco all’assemblea nazionale delle province

Un importante momento di confronto tra amministratori locali provenienti da tutta Italia

“Nel manifesto programmatico abbiamo ribadito la necessità di un quadro normativo certo che valorizzi le funzioni delle Province”

LECCO – La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente Mattia Micheli hanno partecipato alla Assemblea generale dell’Unione delle Province d’Italia – Upi, che si è svolta mercoledì 13 maggio a Roma.

L’Assemblea ha votato i punti programmatici per la fine della legislatura e ha provveduto a eleggere il nuovo Presidente Upi nella persona di Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, che subentra a Pasquale Gandolfi, ex Presidente della Provincia di Bergamo.

“L’Assemblea ha rappresentato un importante momento di confronto tra amministratori locali provenienti da tutta Italia – commentano la Presidente Hofmann e il Vicepresidente Micheli – Desideriamo esprimere un ringraziamento particolare al Presidente Gandolfi, che durante il suo mandato ha rappresentato la Regione Lombardia, presa a modello per la scelta di conferire alle Province funzioni delegate su diverse materie, e un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente Lattuca. Nel manifesto programmatico abbiamo ribadito la necessità di un quadro normativo certo che valorizzi le funzioni delle Province e un sistema elettorale pienamente rappresentativo di una istituzione costitutiva della Repubblica; risorse adeguate e rispondenti ad assicurare il pieno esercizio delle funzioni e a garantire diritti e servizi alle comunità rappresentate; un’organizzazione amministrativa efficiente con un personale adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati”.

Il documento, votato all’unanimità dagli oltre 200 delegati tra Presidenti e Consiglieri delle Province italiane, fissa alcuni punti su cui si impegna la nuova presidenza Upi, partendo dalla consapevolezza che l’approssimarsi della fine del mandato non consente né al Governo né al Parlamento di realizzare una riforma organica della Legge Delrio o del Tuel.

Per questo, tra i punti programmatici si chiede che, nel tempo rimasto, almeno si facciano alcuni interventi mirati al consolidamento delle Province nel primo provvedimento normativo utile, a partire dal riallineamento delle scadenze dei mandati degli organi per superare la confusione attuale e dalla reintroduzione della Giunta provinciale per consentire un funzionale governo collegiale dell’ente.

Quanto alla prossima Legge di Bilancio, l’Assemblea generale Upi chiede che sia garantita la stabilità finanziaria delle Province e sia valorizzata la capacità di spesa per investimenti per la messa in sicurezza e la manutenzione delle scuole secondarie superiori e della viabilità provinciale, temi particolarmente sentiti anche dal territorio lecchese.