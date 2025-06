La Provincia di Lecco sempre più presente nel sistema regionale di Protezione Civile

Incontro a Palazzo Lombardia per condividere i risultati e gli obiettivi della colonna mobile regionale

“Ringraziamo Regione Lombardia che crede sempre nel ruolo delle Province”

LECCO – Il 26 maggio il consigliere delegato alla protezione civile della Provincia di Lecco Antonio Leonardo Pasquini e il dirigente del servizio provinciale Fabio Valsecchi hanno partecipato, su invito dell’assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa, a un incontro a Palazzo Lombardia per condividere i risultati e gli obiettivi della colonna mobile regionale.

La colonna mobile regionale si compone di due parti: una di competenza regionale e una che fa riferimento alle dodici strutture che appartengono alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano.

Il consigliere Pasquini ha potuto presentare le nuove dotazioni ed evidenziare quali sono stati i passi avanti e i miglioramenti della Provincia di Lecco nell’assolvere ai compiti assegnati da Regione Lombardia alle Province, sulla base delle nuove disposizioni normative e dei modelli di intervento.

È stata anche un’occasione per ringraziare il volontariato di protezione civile, il comitato di coordinamento provinciale (CCV) e le oltre 50 associazioni e gruppi, i Sindaci e le strutture comunali e il personale della Provincia di Lecco.

“Ringraziamo Regione Lombardia che crede sempre nel ruolo delle Province – dichiarano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – e le sostiene anche con le dotazioni economiche destinate per il buon funzionamento delle colonne mobili di protezione civile. Vogliamo ringraziare i volontari che si spendono quotidianamente per gli altri, e tutti coloro che insieme a loro operano per la difesa e protezione delle infrastrutture, del territorio e cittadini attraverso le attività di prevenzione e la divulgazione della cultura di protezione civile, soprattutto oggigiorno dove anche a causa del cambiamento climatico, essere resilienti risulta ancora più necessario”.