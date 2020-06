La Provincia organizza un corso di formazione per il prelievo delle nutrie

Due incontri a distanza e una prova pratica

Iscrizioni entro giovedì 18 giugno

LECCO – La Provincia di Lecco, in attuazione del Piano di contenimento ed eradicazione approvato dal Consiglio provinciale, organizza il corso di formazione per abilitare gli operatori che potranno essere autorizzati al prelievo degli esemplari di nutria dall’ambiente naturale.

Il corso di formazione si svolgerà in due incontri a distanza (videoconferenza) nei quali sarà trattata la parte teorica e in un terzo incontro in presenza durante il quale sarà affrontata la parte pratica.

I due incontri in videoconferenza saranno effettuati martedì 23 giugno e giovedì 25 giugno dalle 10.00 alle 12.00; le due lezioni saranno ripetute anche in edizione serale mercoledì 24 giugno e giovedì 25 giugno dalle 20.00 alle 22.00.

La data del terzo incontro in presenza per la parte pratica è ancora da definire. Gli interessati possono iscriversi entro giovedì 18 giugno, utilizzando l’apposito modulo.