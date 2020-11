La Questura di Lecco festeggia il 25esimo Anniversario di fondazione

La cerimonia nella giornata di ieri, domenica, con l’omaggio ai caduti della Polizia di Stato

Questa mattina in videoconferenza il saluto del Capo della Polizia Franco Gabrielli

LECCO – In occasione del 25° Anniversario della costituzione della Questura di Lecco nella giornata di ieri, domenica, il Questore della Provincia di Lecco Alfredo D’Agostino ha reso omaggio nel piazzale della Questura ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro.

Alla cerimonia erano presenti anche il Signor Prefetto di Lecco dott. Castrese De Rosa, il Cappellano della Polizia di Stato Don Andrea Lotterio e il Presidente Provinciale ANPS Alberto Esposito.

Nella mattinata di oggi il Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli ha onorato con la sua presenza l’importante traguardo, con un saluto, in videoconferenza, al personale in servizio presso la Questura di Lecco, presso la Sezione Polizia Stradale e presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco.

Gabrelli ha ricordato a tutti i partecipanti il ruolo fondamentale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nella società, soprattutto in questo difficile momento storico legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19, connesso all’importante funzione di garantire la “pubblica sicurezza” dei cittadini.

Il Prefetto Gabrielli ha poi voluto caldamente ringraziare tutti per il quotidiano impegno profuso in servizio, sempre svolto con dedizione, professionalità e senso del dovere, con l’invito a non abbassare la guardia in questo particolare momento storico, chiudendo il suo intervento con la promessa, una volta passata l’emergenza, di venire presto a Lecco di persona per festeggiare la ricorrenza.