Riconoscimenti per tredici poliziotti della Questura lecchese

La premiazione è avvenuta in occasione della festa della Polizia di Stato

LECCO – Ogni giorno, quando indossano la divisa, sanno quello del poliziotto non è un mestiere come un altro: servire lo Stato e il cittadino, con spirito di sacrificio, mettendo a repentaglio anche la propria incolumità.

Tra loro c’è chi la vita l’ha rischiata per davvero, come l’agente scelto Sebastiano Pettinato, che nel settembre del 2016 è stato travolto dall’auto guidata da due spacciatori durante un’operazione antidroga; trasportato in elicottero all’ospedale, ha dovuto affrontare diverse operazioni chirurgiche ed oggi è di nuovo in servizio insieme ai suoi colleghi.

Pettinato è uno degli agenti premiati mercoledì dalla Questura di Lecco in occasione della Festa per il 167esimo di fondazione della Polizia di Stato che si è svolta nel pomeriggio a Pazzo delle Paure, alla presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni del territorio e delle altre forze dell’ordine.

“Ringrazio tutto il personale, dal vicario fino agli agenti semplici, per il lavoro svolto quotidianamente e che ci consente di plaudire ai risultati importanti raggiunti in particolare modo nell’ultimo anno” ha sottolineato il questore Filippo Guglielmino intervenendo durante le celebrazioni.

Dati positivi (leggi qui l’articolo) che ripagano di soddisfazione l’attività della Polizia di Stato nel lecchese.

Dal contrasto allo spaccio alle truffe, dai reati predatori all’attività sulle strade, in prevenzione agli incidenti stradali, dall’immigrazione all’ordine pubblico, tanti sono gli ambiti che vendono impegnati gli agenti della Questura di Lecco.

Ecco quindi i nomi degli agenti premiati quest’anno e le motivazioni del premio. Durante le premiazioni, un applauso ha accompagnato la consegna del riconoscimento assegnato all’agente Aldo Lavelli della Squadra Mobile, recentemente scomparso, ricevuto dalla sorella del poliziotto.

A premiare gli agenti, oltre al questore Guglielmini, anche il prefetto Michele Formiglio, il presidente del tribunale Ersilio Secchi, il sindaco Virginio Brivio e il presidente della provincia Claudio Usuelli.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

concessa all’Agente Scelto della Polizia di Stato Sebastiano Pettinato alla qualifica di Assistente della Polizia Di Stato con la seguente motivazione: “Evidenziando eccezionali capacità professionali e sprezzo del pericolo svolgeva una articolata indagine di polizia giudiziaria che culminava nella esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare a carico di 29 soggetti, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’attività esecutiva uno dei ricercati, alla guida di un autovettura, con manovra repentina, investiva l’operatore, proiettandolo contro un muro e trascinandolo per alcuni metri. Veniva successivamente elitrasportato in ospedale e sottoposto a vari interventi chirurgici a seguito dei quali intraprendeva un graduale percorso riabilitativo. Chiaro esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo.

Lecco, 30 settembre 2016.”

ENCOMIO SOLENNE

concesso al Sovrintendente della Polizia di Stato Emilio De Gregorio con la seguente motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa espletava una complessa operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 29 soggetti, resisi responsabili di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Lecco, 2 ottobre 2016.”

ENCOMIO



concesso al Vice Ispettore della Polizia di Stato Andrea Rados, al Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Mazzilli e all’Assistente Capo della Polizia di Stato Alessandro Stabile con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed acume investigativo espletavano una operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 29 soggetti, resisi responsabili di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Lecco, 2 ottobre 2016.”

LODE



Concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Cristian Fumagalli e al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Gianluca Biancone con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed operative, partecipavano ad una laboriosa indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre individui dediti, in concorso tra loro, al furto di cassoni scarrabili contenenti scarti di lavorazione di metalli, ai danni di numerose aziende.

Lecco, 1° giugno 2016.”

LODE



Concessa al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Vincenzo Pasquale con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed operative, coordinava un’articolata indagine di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dei componenti un sodalizio criminale, dedito al furto di biciclette di alta gamma ai danni di negozi specializzati.

Lecco, 20 aprile 2016”

LODE



Concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Andrea Rados, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Aldo Lavelli, al Sovrintendente della Polizia di Stato Ivano Milillo, all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Mario Scarmato e all’Assistente della Polizia di Stato Antonio Carella con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed operative, collaboravano ad un’articolata indagine di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dei componenti un sodalizio criminale, dedito al furto di biciclette di alta gamma ai danni di negozi specializzati.

Lecco, 20 aprile 2016.”

