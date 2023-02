La raccolta notturna dei rifiuti fa ‘centro’. L’assessore: “Buona partenza”

A due giorni dall’inizio della sperimentazione, i risultati sono soddisfacenti

L’assessore Zuffi: “Città pulita fin dalle prime ore della mattina e nessuna lamentela”.

LECCO – Ha preso il via già da due giorni la sperimentazione della raccolta notturna dei rifiuti in centro città una modalità voluta per evitare che sacchi e spazzatura restasse esposta nelle prime ore della giornata e che sembra stia funzionando.

Nella notte tra domenica e lunedì è stata la volta dell’umido, la scorsa notte quella di carta e cartone, materiale decisamente più visibile nella sua esposizione e che è stato ritirato prima delle luci dell’alba dalle strade del centro storico.

Le nuove regole prevedono che negozi, bar e ristoranti dovranno espongano i rifiuti, in punti limitrofi alla propria attività, a partire dall’orario di chiusura ed entro le 2:00 di notte; le famiglie, i condomìni e gli uffici del centro dalle 19:30 e fino alle 2:00.

A partire dalle 2, gli operatori incaricati da Silea provvedono alla raccolta. Appena terminate le attività di raccolta di sacchi e contenitori, vengono avviate le operazioni di pulizia delle strade. Diverso invece per il vetro le cui modalità di raccolta sono rimaste invariate, ovvero con inizio alle 7, per evitare la rumorosità delle operazioni in orario notturno.

“Siamo partiti bene – rimarca l’assessore all’Ambiente, Renata Zuffi – quasi tutti gli utenti, domestici e non, hanno rispettato i nuovi orari di esposizione. Pochi, nemmeno una decina, hanno esposto alla mattina anziché la sera ma sono i primi giorni quindi confidiamo che tutti imparino le nuove modalità. Non ci sono state lamentele per le operazioni notturne e questo è importante. Direi quindi che sta funzionando e le persone che frequentano il centro fin dalle 7 della mattina trovano la città già perfettamente pulita”.

Una delle perplessità sollevate nelle scorse settimane dai commercianti è legata all’esposizione serale dei rifiuti durante la bella stagione, quando il centro si riempie di frequentatori e turisti:

“Siamo partiti d’inverno per avere tempo di affrontare meglio eventuali problemi” spiega l’assessore.

In primavera faranno inoltre capolino due ‘eco-box’ dove i commercianti potranno depositare i loro rifiuti indifferenziati fuori dall’orario normale di conferimento. Saranno posizionati in Piazza Affari e in via Nava e saranno abbelliti esternamente da immagini del lago.