La Rai racconta i Promessi Sposi: tappa a Lecco per “Uno Mattina Estate”

La troupe del noto programma in città per un servizio in diretta sui Promessi Sposi e i luoghi manzoniani

Tappa in lungolago, Acquate e poi al Castello dell’Innominato sopra Vercurago

LECCO – Una mattinata speciale per la città di Lecco e per gli appassionati di letteratura: oggi, mercoledì, la troupe del programma “Uno Mattina Estate” in onda su Rai1 è stata in diretta dal capoluogo lariano con un servizio dedicato ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

Il viaggio televisivo è iniziato sul suggestivo lungolago di Lecco, dove il conduttore, insieme agli operatori hanno mostrato ai telespettatori la bellezza del panorama che fa da sfondo all’opera manzoniana. Da lì, il team si è imbarcato su una “Lucia”, l’imbarcazione tradizionale lariana, per solcare le acque del golfo di Lecco sulle tracce di Renzo e Lucia.

La diretta è poi proseguita ad Acquate, quartiere simbolo della narrazione manzoniana. Sulla famosa salita dei Bravi e davanti alla chiesa di San Giorgio, la troupe ha incontrato Don Abbondio e i Bravi, impersonati da attori della Compagnia Teatrale GOP, insieme ad altri figuranti in costumi d’epoca.

Un tuffo nel passato reso ancora più interessante dal contributo del professor Stefano Motta, che ha raccontato ai microfoni della Rai l’origine dei luoghi manzoniani tra storia e leggenda e il legame profondo tra Lecco e il romanzo.

L’ultima tappa del percorso è stata il Castello dell’Innominato, sopra Vercurago, luogo simbolico e carico di significato spirituale nell’opera manzoniana. Un punto panoramico suggestivo che ha chiuso con grande impatto visivo e culturale il servizio.

La trasmissione ha rappresentato un’occasione preziosa per valorizzare ancora una volta la Lecco manzoniana, portandola nelle case degli italiani in un viaggio tra letteratura, storia e paesaggio.

GALLERIA FOTOGRAFICA