La rete degli host lecchesi pronta ad accogliere chi vive un bisogno abitativo

All’interno del Servizio di Pronto Intervento Sociale, presentato il progetto pilota “Apri tutte le porte”

Al momento sono già 17 gli host della provincia di Lecco che hanno aderito, per un totale di 77 posti letto

LECCO – “Apri tutte le porte” è il progetto pilota che i comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco, assieme all’Impresa Sociale Girasole, alla community degli host Airbnb e all’associazione Ospiti per Casa porteranno avanti nei prossimi mesi all’interno delle attività del servizio di Pronto Intervento Sociale per offrire soluzioni di accoglienza temporanea a chi vive un bisogno abitativo legato a situazioni di emergenza (danni all’abitazione, problematiche sociali, sfratti…)

Gli host e i gestori di strutture ricettive possono mettere a disposizione le loro strutture per tutto l’anno o per alcuni periodi, sulla base della disponibilità dei loro calendari, con risorse derivanti da Fondi Ministeriali (quota servizi fondo povertà) per la copertura delle spese di ospitalità.

La rete degli host del lecchese non è nuova per disponibilità all’accoglienza rivolta ai bisogni del territorio, sia quelli più legati alle tematiche turistiche che sociali. Qualche anno fa aveva collaborato con ospitalità gratuite per accogliere i viaggiatori del Festival Immagimondo promosso da Les Cultures. Nel 2022 aveva raccolto diverse disponibilità per l’accoglienza dei rifugiati ucraini all’interno di Lecco Ospita l’Ucraina, mettendo a disposizione più di 40 posti letto. Al momento sono già 17 gli host della provincia di Lecco che hanno aderito al progetto “Apri tutte le porte” per un totale di 77 posti letto. L’iniziativa è stata presentata la scorsa settimana all’interno di un meetup online organizzato da Airbnb

“Ringraziamo tutti gli host e gestori che appena finito l’incontro hanno scritto per inserire nell’elenco le loro strutture complimentandosi per l’iniziativa. Non avevamo dubbi circa la generosità e la sensibilità della nostra community già sperimentata in passato” commenta Claudia Pattarini Community Leader degli host Airbnb del Lago di Como, ex membro del Consiglio Mondiale degli host Airbnb, assieme a Cinzia Nadalini e Francesca Orietti.

“Un circuito virtuoso che è importante raccontare a fronte dei tanti articoli che parlano di ospitalità extra alberghiera in maniera più o meno circostanziata – aggiunge Francesca Orietti, anche rappresentante della Federazione Nazionale extra alberghiera F.A.R.E. per la Macro area Nord-Ovest – le buone notizie attorno a questo mondo vanno condivise, perché il valore aggiunto portato ai territori è grande laddove c’è la disponibilità e la capacità di lavorare in rete”.

Il progetto “Apri tutte le porte” racconta di un modo nuovo di rispondere a problemi esistenti che mette insieme risorse pubbliche e private in una logica di collaborazione e di attenzione al bene comune oltre che alla sfera privata. Non è un caso che la richiesta da parte dell’Ambito sia arrivata agli host di case. “Che si possa rispondere ad un’emergenza abitativa temporanea con l’accoglienza in una casa, fa la differenza per le persone che devono affrontare una situazione di difficoltà, sia dal punto di vista psicologico, sociale e materiale” afferma Sabina Panzeri Presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco.

Anche l’Associazione Ospiti per Casa è protagonista della proposta e promotrice nella sua rete di gestori del progetto: “Nei mesi scorsi, abbiamo avuto modo di partecipare ad alcuni incontri e lavorare per un progetto che fosse il più semplice e funzionale possibile. Ovviamente viene lasciata libera facoltà di aderire o meno e la cosa interessante è che chi aderisce può contare su un gruppo di lavoro “in carne ed ossa”, capace quindi di offrire garanzie ai gestori perché tutto proceda per il meglio. Ci è piaciuta molto l’idea che si tratti di un progetto pilota della nostra provincia”, spiega Marialuisa Invernizzi, presidente dell’associazione subentrata l’anno scorso a Claudia Pattarini.

“Impresa Sociale Girasole – conclude il presidente Carlo Colombo – ha aderito alla proposta dell’Ambito con entusiasmo in quanto molto coerente con il nostro ruolo di promozione e di supporto alla costruzione di un welfare di comunità che attivi tutte le risorse disponibili per ampliare le opportunità per le persone in difficoltà”.