Un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra istituzioni, professionisti e operatori

LECCO – Lunedì 13 luglio, alla Camera di Commercio di Como-Lecco, si è svolto il convegno La rete del territorio per favorire il lavoro inclusivo, momento di confronto e approfondimento rivolto ai professionisti e agli attori del territorio impegnati nella promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, promosso dalla Provincia di Lecco e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Lecco e l’Associazione nazionale Consulenti del lavoro – U.P. di Lecco, con il patrocinio della Fondazione Consulenti per il Lavoro.

L’iniziativa è stata introdotta e moderata da Matteo Dell’Era, Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che ha guidato gli interventi favorendo il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti.

Nel suo saluto istituzionale il Consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini ha sottolineato il valore della collaborazione tra enti, servizi e professionisti per affrontare in modo condiviso le sfide legate all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Sono intervenuti Letizia Lamparelli per l’Associazione nazionale Consulenti del lavoro, e Luca Paone per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, offrendo un approfondimento sul ruolo dei professionisti nell’accompagnamento delle imprese e nella corretta applicazione degli strumenti a sostegno dell’inserimento lavorativo.

A seguire, la Dirigente al Lavoro e Centri per l’impiego della Provincia di Lecco Cristina Pagano ha affrontato il tema dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999, illustrando il quadro normativo e le opportunità a disposizione delle aziende per promuovere percorsi di inclusione efficaci e sostenibili.

La parte più operativa dell’incontro è stata curata da Dario Zangani, componente del CdA di Fondazione Consulenti per il lavoro, e Marta Crimella, responsabile del Collocamento mirato della Provincia di Lecco, che hanno presentato i principali strumenti regionali a supporto delle imprese e dei lavoratori, con particolare riferimento al portale Sistema informativo unitario lavoro – Siul 68/99, alla piattaforma Bandi e Servizi – BeS e alle misure previste da Dote impresa, evidenziandone le funzionalità, le criticità e le modalità di accesso.

Nella seconda parte dei lavori Enrico Limardo, Direttore della Fondazione Consulenti per il lavoro, e Dario Zangani hanno illustrato il funzionamento del nuovo portale Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – Siisl, soffermandosi sulle opportunità offerte dal sistema per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e il coordinamento dei servizi per l’impiego.

“Fare rete significa condividere esperienze, criticità e buone pratiche, mettendo a fattor comune competenze e conoscenze – commenta il Consigliere Antonio Leonardo Pasquini – Solo attraverso un confronto costante tra tutti i soggetti coinvolti è possibile individuare soluzioni efficaci e rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone e delle imprese del territorio”.

“Il rapporto tra istituzioni pubbliche come le nostre, che vivono il lavoro quale elemento identificativo e realizzativo per persone, famiglie e imprese – dichiara il Presidente dell’Ordine Consulenti del lavoro di Lecco Matteo Dell’Era – è fondamentale e imprescindibile in un territorio come quello della Provincia di Lecco per presidiare il diritto al lavoro di tutti previsto dall’articolo 4 della Costituzione”.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra istituzioni, professionisti e operatori, confermando il valore della collaborazione territoriale quale elemento essenziale per promuovere percorsi di inclusione lavorativa sempre più efficaci e rispondenti alle esigenze delle persone e del tessuto produttivo locale.