Via Parini, la rotonda resta provvisoria fino alla fine dei lavori del teleriscaldamento

Il tema in consiglio comunale lunedì sera, l’opposizione: “La rotonda non funziona”

Sindaco e assessore: “Siamo in attesa dell’autorizzazione di Rfi per completare i lavori del teleriscaldamento, poi potremo migliorarla e renderla definitiva”

LECCO – A distanza poco più di un anno dall’avvio della sperimentazione sulla viabilità tra via Palestro e via Parini, la questione torna al centro del dibattito cittadino. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, il consigliere Emilio Minuzzo (Fratelli d’Italia) ha chiesto chiarimenti sulla situazione della rotatoria sperimentale in zona Parini: “La rotonda sembra non funzionare – ha dichiarato – chiediamo di capire cosa si sta facendo. Non possiamo basare la mobilità urbana solo su sperimentazioni: serve una progettazione chiara e definitiva”.

A rispondere è stata l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi, che ha ricordato come la rotatoria di via Palestro-Parini rientri pienamente nella pianificazione prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Lecco. “Il PGTU prevede una rotatoria in via Palestro – ha spiegato –. Abbiamo incontrato più volte i residenti per discutere delle criticità emerse durante la sperimentazione. In base a queste osservazioni, ridisegneremo il sistema dei sensi unici per rallentare il traffico e rendere più sicura la circolazione”. L’assessora ha aggiunto che, una volta terminata la fase di sperimentazione e avviata la realizzazione definitiva, verranno adeguati i raggi di curvatura della rotatoria per consentire una migliore accessibilità a tutti i veicoli. “Quando realizzeremo la rotonda definitiva – ha precisato Zuffi – il tracciato sarà adeguato per migliorare manovrabilità e sicurezza”.

Ad integrare la risposta è intervenuto anche il sindaco Mauro Gattinoni, che ha chiarito le ragioni tecniche per cui la sistemazione viabilistica non può ancora essere completata, legate al cantiere del teleriscaldamento. “La rotonda in cima a via Parini – ha spiegato il sindaco – per il momento resta così com’è, perché non sono ancora terminati i lavori del teleriscaldamento. L’intervento infatti è al momento fermo in attesa dell’autorizzazione di Rfi per il passaggio dei tubi sopra la galleria ferroviaria”.

Un cantiere molto delicato dal punto di vista tecnico: “Tra la strada e la volta della galleria ferroviaria lo spessore è ridotto e i tubi del tlr che passeranno in quel tratto saranno diversi – ha spiegato – bisognerà richiudere via Parini e completare il collegamento con i tubi posati in via Ongania. Fino a quando non si potranno completare questi lavori, la viabilità rimarrà nella configurazione attuale”.