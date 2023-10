‘La salute su…quel ramo del lago…’ un convegno sullo stato della sanità in Provincia di Lecco

L’evento, organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici e dalla Cooperativa Cosma, si terrà l’11 novembre

Il presidente Ravizza: “Occasione importante per fare un bilancio e guardare al futuro”

LECCO – Un percorso “per riflettere su come migliorare lo stato della salute dei cittadini della Provincia di Lecco”. Con questo intento l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco e la Cooperativa Cosma Medici hanno organizzato il convegno “La salute su…quel ramo del lago…” in programma per il prossimo 11 novembre presso il Politecnico di Lecco.

Un evento di ampio respiro, a cui interverranno numerosi relatori (oltre 20 quelli previsti), protagonisti della sanità territoriale: non solo medici, ma anche infermieri, farmacisti, sindaci, amministratori, enti del terzo settore. Tutti coloro, insomma, che a più livelli rappresentano il mondo sanitario lecchese.

A presentare l’iniziativa sono stati, venerdì mattina, il presidente dell’Ordine dei Medici Dott. Pierfranco Ravizza, e il presidente della Cooperativa Cosma Dott. Marco Magri.

“La sanità pubblica in generale, e quella della nostra Provincia non fa eccezione, stanno vivendo momenti difficili, con una serie di problemi che nella maggior parte dei casi provengono da lontano – ha detto il dottor Ravizza – la scarsità dei medici, le lunghe liste d’attesa, l’affollamento dei Pronto Soccorso, la scarsità di risorse, la difficoltà del dialogo tra sociale e sanitario, sono sotto gli occhi di tutti. La pandemia ci ha fatto illudere che il ‘dopo’ sarebbe stato meglio, ma purtroppo ci rendiamo conto che non è così. Ci sono momenti in cui è importante fare dei bilanci, per comprendere come vanno le cose ma soprattutto, crediamo, per cercare di guardare avanti al futuro, per capire come fare meglio ed in maniera più utile. In quest’ottica è nata l’idea di questo convegno che coinvolgerà tutti gli attori del sanitario e del sociale in Provincia di Lecco: un momento per fare il punto di dove siamo e che cosa abbiamo imparato in questi anni, ma con l’obiettivo principale di delineare cosa vogliamo che sia la sanità lecchese nel prossimo futuro”.

“La particolarità del convegno – ha aggiunto il dottor Magri – sarà che ad accompagnarci in questo percorso sarà Alessandro Manzoni, autore, tramite I Promessi Sposi, della più famosa descrizione del territorio e della gente lecchese. Quest’anno ricorre come noto il 150° anniversario della morte di Manzoni e anche il 30° anniversario di costituzione dell’Ordine dei Medici di Lecco. In questa ricorrenza, non emergono solo le similitudini tra quanto descritto nel suo romanzo e quanto sta succedendo in questi anni, ma nei Promessi Sposi vengono descritte le peculiarità di un territorio fatto di solidarietà e passione. Così ogni intervento durante il convegno sarà introdotto da una frase tratta dai Promessi Sposi, una traccia che guiderà tutti gli interventi”.

Ad aprire il convegno sarà il presidente dell’Ordine dei Medici Ravizza, interverranno quindi per un saluto istituzionale il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. L’introduzione ai lavori sarà affidata ad Andrea Vitali, medico e scrittore, che parlerà dell’attualità dei Promessi Sposi nella realtà sanitaria di oggi.

“Crediamo – hanno concluso Ravizza e Magri – che questa sia una bella occasione di fare un bilancio per affrontare le sfide del futuro relative alla sanità territoriale. Citando nuovamente il Manzoni, ‘Si dovrebbe pensare più a fare bene, che a stare bene: e così si finirebbe anche a stare meglio’.