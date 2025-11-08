La sciatrice Deborah Compagnoni ospite al Lions Club Lecco Host

La grande sportiva valtellinese ospite del Lions Club Lecco come Ambassador delle Olimpiadi invernali

Il presidente Corti le ha consegnato un assegno benefico destinato all’associazione “Sciare per la vita”

LECCO – La grande sciatrice italiana Deborah Compagnani è stata ospite giovedì sera del Lions Club Lecco Host, guidato dal presidente Marco Corti.

La plurimedagliata sportiva valtellinese ha preso parte all’appuntamento tenuto al ristorante Il Griso di Malgrate in qualità di Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Compagnoni ha ricordato i tanti momenti belli della sua carriera con la conquista di tre fantastiche medaglie d’oro in tre differenti edizioni delle Olimpiadi invernali, oltre a un argento e di tre ori mondiali, una Coppa del Mondo in Slalom Gigante e ben 44 podi sempre in Coppa del Mondo. Tanti successi contrassegnati anche delle difficoltà legate ai tanti infortuni senza i quali il suo palmares sarebbe potuto essere ancora più ricco. Ha spiegato la forza di volontà, la determinazione, la capacità di rialzarsi anche dai momenti negativi, della sua visione sempre positiva delle cose, della capacità di mettere a frutto anche le esperienze meno fortunate, della bellezza di confrontarsi con le altre compagne di nazionale, ma anche le avversarie incontrate alle Olimpiadi e in Coppa del mondo. “Non ci sono mai state frizioni, invidie, gelosie, ma solo stimoli a fare sempre meglio”, ha spiegato.

E poi ha raccontato anche dell’impegno sociale, del lavoro che svolge la sua associazione “Sciare per la vita” che si occupa della raccolta fondi per sostenere la cura e la ricerca sulle malattie ematologiche e oncologiche infantili. Una testimonianza positiva, quella di Deborah Compagnoni, ricca di contenuti, conclusa con un regalo inaspettato quando il presidente Marco Corti – a nome di tutto il Lions Club Lecco Host – ha consegnato un assegno di 3.000 euro per la sua associazione.