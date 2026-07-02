La scuola dell’infanzia Bonaiti saluta la maestra Lorenza, in pensione dopo 35 anni di servizio

Maestre, genitori ed ex genitori della scuola dell’infanzia hanno organizzato una festa a sorpresa lunedì per salutare la storica maestra

LECCO – Un momento ricco di emozioni, sorrisi e gratitudine ha accompagnato il pensionamento della maestra Lorenza Martinelli, storica insegnante della Scuola dell’Infanzia Enrico Bonaiti di Germanedo, salutata con una grande festa a sorpresa organizzata lunedì dalle colleghe, dai rappresentanti dei genitori e dal Consiglio di Amministrazione della scuola.

L’iniziativa ha riunito genitori, ex genitori, ex colleghe, amici e tanti bambini di ieri e di oggi, tutti accomunati dal desiderio di ringraziare una maestra che, in oltre trentacinque anni di servizio, ha lasciato un segno profondo nella vita di intere generazioni.

Durante la festa sono stati letti messaggi carichi di affetto e riconoscenza. Le colleghe hanno ricordato Lorenza come una persona coinvolgente, socievole e spumeggiante, capace di trasformare la scuola in un luogo di gioia, musica, teatro, travestimenti e risate. Un’insegnante che ha trasmesso ai bambini il coraggio di esprimersi, di cantare senza timori e di guardare il mondo con meraviglia, inventando ogni giorno nuove storie.

Particolarmente toccante anche il riferimento al forte legame della sua famiglia con la scuola. È stato ricordato con affetto il papà di Lorenza, che per anni si è preso cura del giardino dell’asilo con la stessa dedizione e lo stesso amore che lei ha riservato ai suoi piccoli alunni.

Accanto alle parole delle colleghe, anche i genitori hanno voluto rendere omaggio alla maestra con un biglietto speciale. “Ci sono persone che insegnano con le parole e persone che insegnano con il cuore. Tu hai fatto entrambe le cose”, si legge nel messaggio, che ripercorre il suo modo di accompagnare i bambini nei primi passi fuori casa, incoraggiandoli a crescere, a credere in sé stessi e a sentirsi sempre accolti e amati.

Nel testo viene sottolineata la pazienza, la dolcezza e la capacità di asciugare lacrime, regalare sorrisi e trasformare ogni giornata in un’occasione per imparare. Un ricordo che evidenzia quanto il ruolo di una maestra della scuola dell’infanzia lasci un’impronta indelebile nei primi ricordi dei bambini e nelle loro famiglie.

La serata si è conclusa con un lungo applauso e con l’augurio che questa nuova fase della vita possa regalare a Lorenza Martinelli serenità, gioia e tante soddisfazioni, senza dimenticare il patrimonio umano e professionale che lascia alla scuola.

A sintetizzare il sentimento di tutta la comunità educativa della Bonaiti è stata la frase riportata sul biglietto consegnato alla maestra: “Le mani di una maestra accompagnano i bambini solo per un tratto del cammino, ma il suo amore li accompagna per tutta la vita”.