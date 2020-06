La scuola è finita, la 2A Aquiloni Gialli del Volta ringrazia tutte le maestre

LECCO – L’anno scolastico che si è appena concluso è stato per certi versi ‘indimenticabile’ per gli studenti italiani. L’emergenza Coronavirus ha costretto alunni e insegnanti alla didattica online ma, nonostante la distanza, la voglia di restare uniti non è mancata e l’impegno di docenti, studenti e famiglie ha permesso di portare a termine con successo la scuola. La speranza, ora, è quella di rivedersi in classe a settembre.

Dal Collegio Volta, classe seconda A Aquiloni Gialli, genitori e alunni hanno voluto ringraziare le maestre con un piccolo testo e un’immagine, la foto di fine anno ‘virtuale’, emblema di questi ultimi mesi di scuola. Pubblichiamo di seguito il ringraziamento:

“La seconda A Aquiloni Gialli del Collegio Volta ringrazia maestra Rossella e tutti gli insegnanti per l’impegno, l’affetto e la dedizione che hanno permesso ai bambini di completare l’anno scolastico, acquisendo – seppur in un momento così difficile – nuove competenze, conoscenze e scoprendo un modo diverso, ma altrettanto funzionale e coinvolgente di fare scuola. Grazie, per tutti i momenti passati insieme che hanno aiutato alunni e famiglie a sentirsi più vicini e legati, nonostante la distanza imposta dall’emergenza. È stato, in tutti i sensi, un anno indimenticabile!”

Le Rappresentanti Elisabetta Crotti e Daniela Ghisalberti