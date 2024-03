La scuola IMA di Lecco tra le 100 realtà innovative italiane

La professoressa Laura Arrigoni: “Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento”

Tra i 100 profili scelto e inserito “Everyone’s World” dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

LECCO – A Firenze si è tenuto l’evento nazionale “100 visioni per il futuro dell’educazione” un’occasione per celebrare e connettere i leader dell’innovazione educativa in Italia.

Due giornate, promosse da Ashoka Italia dove sono state esplorate diverse tematiche legate alla trasformazione dell’educazione, offrendo momenti di riflessione, ispirazione e condivisione.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio processo partecipato di ricerca-azione della Mappatura dell’Innovazione Educativa, condotta da Ashoka Italia insieme a 17 partner e sostenitori, che ha passato in rassegna oltre 1250 realtà sul territorio nazionale e ha restituito un profilo dinamico e in fermento del panorama dell’innovazione educativa in Italia.

Il 14 dicembre 2023 Ashoka ha presentato presso la Camera dei deputati i risultati dell’indagine raccolti nel rapporto “Strade d’Innovazione. Percorrendo la trasformazione dell’educazione in Italia” e ha lanciato una piattaforma web contenente 100 profili d’avanguardia del settore. (https://www.mappaturainnovazione.it/)

Proprio tra questi profili è stato inserito il progetto Everyone’s World dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco: un modello didattico innovativo, replicabile in molti contesti scolastici e che ha l’obiettivo di rendere i giovani consapevoli aiutandoli a comprendere i bisogni degli altri e a farsene carico.

In modo particolare il progetto Everyone’s World ha l’intento di rispondere con forza alla grande sfida del nostro tempo, quella di avere una visione sistemica, che coinvolga necessariamente molteplici punti di vista, che non possono limitarsi a quelli offerti dalle singole discipline o dalla ristrettezza delle mura scolastiche.

Il progetto ha infatti portato i ragazzi a confrontarsi con diversi attori dentro e fuori l’Italia, fino a diventare, con il contributo della BCC della Valsassina, una mostra che è stata presentata a palazzo Vecchio a Firenze nel corso del Festival Nazionale dell’Economia Civile e ad Assisi all’evento globale “Economy of Francesco”.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento – dice la professoressa Laura Arrigoni – che ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta, cioè quella di una scuola che innova e che sa dare sempre più opportunità di crescita e confronto agli studenti. In particolare, oggi che siamo nel bel mezzo di una rivoluzione, la scuola deve essere la locomotiva di questo cambiamento”.

La preside dell’IMA Marilisa Miotti ha sottolineato: “La strada dell’innovazione è un percorso lungo, ma pieno di stimoli che è possibile percorrere con la passione che normalmente ci contraddistingue e con l’occhio sempre puntato su un’educazione agile e robusta, che parta dalle esperienze, per questo non ci possiamo sottrarre dal partecipare a questo tipo di eventi che ci aiutano a metterci in gioco e a continuare a migliorare”.