Il taglio del nastro nella mattinata di oggi, mercoledì

“Bambini, ragazzi e adolescenti al centro della nostra amministrazione”

LECCO – “Oggi inauguriamo un tassello importante di una azione che vuole mettere i bambini, i ragazzi e gli adolescenti al centro della nostra amministrazione”. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi e dai tecnici comunali, ha presentato stamattina, mercoledì, gli importanti interventi di riqualificazione della scuola materna Santo Stefano: manutenzione straordinaria della zona dedicata alle attività scolastiche, dello spazio mensa e dei bagni ma che ha anche permesso, come prima cosa, di adeguare l’edificio dal punto di vista sismico.

“Bambini, ragazzi e adolescenti sono il segmento di cittadini a cui dobbiamo dedicare le maggiori attenzioni – ha continuato il sindaco -. Oggi lo facciamo per i bambini restituendo uno spazio bello, gradevole, funzionale e sicuro che mette al centro le insegnanti e i bambini. L’obiettivo è quello, fin da piccoli, di stimolare i talenti e la creatività dei bambini in modo che ciascuno possa trovare la strada migliore per costruire la nostra comunità nella maniera più bella e aperta possibile. Un ringraziamento ai tecnici del comune di Lecco per la celerità con cui è stato realizzato l’intervento”.

Gli interventi

Dal punto di vista tecnico si è proceduto con: demolizione di tamponamenti esterni e interni; realizzazione di setti in cemento armato; rinforzo di pilastri e travi di copertura;

realizzazione di nuovi pilastri. L’intervento strutturale ha interessato tutta la parte destinata alle attività scolastiche, oltre che la zona dedicata agli insegnanti, con gli uffici del personale. Nel contempo proseguiva il progetto architettonico.

Aule e mensa

Realizzazione di sguscie (profili di raccordo tra parete e pavimento) su ogni muro perimetrale (per una pulizia più profonda e rapida); per le sole aule, demolizione di tramezzi (per creare spazi più fluide e angoli dedicati); per le aule adibite a sezione, dotazione di vasca accessoria con miscelatori (acqua calda e fredda).

Bagni

Riqualificazione dei bagni centrali, eliminando spazi inutilizzati e inserendo più postazioni; sostituzione di rubinetterie, ceramiche, oggettistica; nel bagno dell’aula, inserimento della vasca per lavaggio (in previsione della sezione primavera).

Interni

Sostituzione dei pavimenti in linoleum e piastrelle con materiali di pregio; chiusura della scala inutilizzata diretta al piano inferiore (per maggiore spazio alle attività ludiche); realizzazione artigianale delle porte (con pannellatura dello stesso colore delle pareti); verniciatura degli elementi della porta in metallo e del maniglione antipanico in colore panna per richiamare la zoccolatura della pavimentazione.

Esterni

Sulla facciata principale, ripristino e ritinteggiatura della gronda e dei pluviali; eliminazione delle barriere architettoniche con la creazione di tre rampe d’accesso; sul retro, ripristino dei nuovi setti e del marciapiede; ritinteggiatura della tettoia esterna al parcheggio; realizzazione di un muro in corrispondenza della cabina Enel.

L’assessore Maria Sacchi

“Il progetto architettonico mette al centro l’alunno e l’insegnante, con un’attenzione e una cura dei dettagli nelle scelte stilistiche degli interni – è il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi –. L’obiettivo era effettuare una manutenzione straordinaria e un adeguamento dell’edificio dal punto di vista sismico, intervenendo poi negli aspetti di arredo degli interni privilegiando colori tenui e l’effetto legno per creare ambienti accoglienti per i bambini. Sono soddisfatta e anche emozionata perché questo importante lavoro è stato effettuato nell’arco di due mesi, una corsa contro il tempo al limite dell’impossibile e per questo ci tengo a ringraziare tutta la mia squadra senza la quale l’assessore non potrebbe combinare proprio niente: il ringraziamento va ai collaboratori, ai tecnici e agli amministrativi del Comune di Lecco che hanno lavorato a questa riqualificazione: Dirigente Luca Gilardoni, Ing. Monica Grassi, Ing. Giuseppe La Greca, Geom. Daniele Butti, Avv. Concetta Panarello, Emanuela Macchiarola“.

Il dirigente scolastico Vittorio Ruberto e le insegnanti

Un progetto architettonico che è stato portato avanti seguendo consigli e suggerimenti delle insegnanti (presenti alla conferenza le rappresentanti di plesso Mary Lomuscio e Laura Riva) che la scuola la vivono quotidianamente. L’idea è stata quella di creare un nido che potesse dare una sensazione di protezione ai bimbi con l’utilizzo di colori che potessero essere il più naturali possibile. Partendo dalla sinergia tra insegnante e alunno si è pensato alle maestre come a un direttore d’orchestra che deve aiutare i bambini a spiccare il volo.

“Si dice che ogni bambino non è perduto se ha un insegnante che crede in lui – hanno detto le responsabili di plesso – ma lo stesso vale per noi insegnanti che fortunatamente possiamo contare su un dirigente e su un’amministrazione che crede in noi. Noi avevamo dei sogni che sembravano impossibili, ma come nelle migliori fiabe l’impossibile è accaduto. Il nostro ringraziamento è immenso”.

“Un grazie a questa amministrazione che si è dimostrata molto vicina – ha detto il dirigente scolastico Vittorio Ruberto -. Un’ambiente così confortevole è il punto di partenza per una buona educazione dei nostri ragazzi. E’ stato un lavoro sinergico e proprio per questo si è potuto creare qualcosa di bello, perciò un grazie va anche alle nostre insegnanti e alle collaboratrici scolastiche”.

Inaugurazione di una sezione Primavera

Il dirigente scolastico ha colto l’occasione per anticipare una novità: “Questa scuola dovrebbe essere destinata anche all’inaugurazione di una sezione Primavera per la quale abbiamo già acquistato arredi e sanitari, ora manca solo il personale e stiamo vedendo di trovare la strada per rendere Santo Stefano una scuola dell’infanzia pubblica capace di recepire anche questa altra fetta di utenti. Sarebbe davvero una bellissima cosa per questo quartiere e per tutta la città. Sono proprio azioni come queste che da un lato facilitano l’integrazione e dall’altro facilitano le giovani famiglie, per invertire un andamento demografico che si sposta sempre più verso l’età senile”.