La scuola primaria di S. Stefano festeggia il Natale e si ispira ai “giusti”

Spettacolo natalizio sul lavoro ispirato a Roberto Papetti

Un mondo più bello scaturisce dai gesti semplici

LECCO – I genitori della scuola primaria S. Stefano, giovedì sera, hanno potuto assistere allo spettacolo natalizio. Al centro il frutto del lavoro svolto in tutte le classi e ispirato all’iniziativa di Roberto Papetti che inizia con la lettura della poesia “I giusti” di Jorge Luis Borges.

“I giusti” cui l’autore fa riferimento sono da sempre presenti in tutte le tradizioni, le culture e le religioni del mondo. Non sono eroi, non sono potenti, non sono famosi, sono le persone normali, quelle buone e contente di ciò che hanno e di se stesse, che fanno gesti e azioni comuni, certo, ma con dedizione quotidiana, con cura, con gioia e passione e che sanno apprezzare e rendere piacevoli le piccole cose di tutti i giorni.

E’ proprio a partire dai semplici gesti quotidiani che può scaturire la scintilla di un mondo più bello. Chi con un sorriso fa tornare felice una persona triste. Un nonno che racconta una storia a un bambino. Chi scopre la bellezza del suono della pioggia.

Quello del Natale è il tempo più adatto ad accogliere questi sentimenti positivi, farli propri e condividerli. La speranza è che le sensazioni suscitate da questa esperienza condivisa possano accompagnare tutti anche durante il nuovo anno.