La scuola si fa musica: anche il coro della Don Ticozzi alla rassegna di Harmonia Gentium

Uniti nella musica attraverso il canto incontrando altre culture

“Stupore, gioia e felicità sono le emozioni che hanno accompagnato i nostri coristi”

LECCO – Grande soddisfazione per il coro d’istituto della scuola Don Ticozzi di Lecco sotto la guida dei professori Giorgio Spreafico (direttore) e Michele Santomassimo (pianista accompagnatore e preparatore). Sabato 12 ottobre è stata una giornata all’insegna dell’amicizia e della coralità. I giovani coristi hanno potuto condividere la loro passione con i cori scolastici del Liceo musicale G.B. Grassi (direttore M° Liguori), dell’Ics A. Volta di Mandello del Lario (direttore M° A. Milesi), dell’Ics A. Manzoni di Calolziocorte (direttore M° A. Sgrò) e dell’Ics San G. Bosco di Cremeno (direttore M° A. Vascakova).

“Per tutti i cori scolastici presenti la partecipazione del coro giovanile Jitro (Repubblica Ceca) è stata un dono prezioso di inestimabile bellezza. La formazione ceca vanta una fama internazionale, pluripremiata in diversi concorsi canori – e a detta della critica – tra i migliori cori al mondo”.

La manifestazione è stata curata dall’associazione Harmonia Gentium di Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco, il Comune di Mandello del Lario e altre scuole del lecchese. Il direttore del coro Jitro, il M° J. Skopal, nella mattinata del 12 ottobre ha tenuto un interessantissimo workshop presso la Sala Ticozzi di Lecco dove i coristi delle scuole lecchesi hanno potuto cantare insieme al suo coro in un continuo dipanarsi di attività interessanti volte al miglioramento della vocalità e dello studio, finalizzato alla preparazione del concerto serale.

“Stupore, gioia e felicità sono le emozioni che hanno accompagnato i nostri coristi nelle attività corali mattutine. Il concerto serale, presso la Basilica di San Nicolò di Lecco, è iniziato con una serie di brani offerti dal coro ceco di diverse epoche e stili, in cui ha dato sfoggio di bravura, grande capacità tecnica e profonda musicalità. I nostri coristi sono stati rapiti dalla bellezza della musica e da ciò che la voce umana può esprimere. Oltre ad essere stata una esperienza meravigliosa è stata sicuramente una lezione di vita”.

Michele Santomassimo e Giorgio Spreafico, in qualità di professori di musica e responsabili del coro, si sono detti orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa “La scuola si fa musica” e di aver dato la possibilità ai loro coristi di fare un’esperienza unica che non dimenticheranno facilmente.

“Si ringrazia calorosamente l’Associazione Harmonia Gentium per la bella occasione donataci, in particolare il M° Francesco Bussani (Direttore Artistico) e Ornella Ghezzi per il prezioso lavoro di raccordo e organizzazione della manifestazione”.