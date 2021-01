La segnalazione di un lettore: sasso pericoloso sulla vecchia Lecco – Ballabio

Il sasso si trova a Laorca in corso Monte Ortigara dove si stacca via Berni

LECCO – Un grosso sasso si è staccato dal muro di contenimento che divide il principale Corso Monte Ortigara a Laorca (vecchia Lecco – Ballabio) e la secondaria via Berni.

La segnalazione e relative foto arrivano da un lettore che evidenzia la situazione di pericolo.

Il masso si è staccato dal muro di contenimento, forse dopo essere stato urtato da un mezzo, e si è adagiato a bordo strada dove già la carreggiata è stretta.

“Sarebbe opportuno – commenta il nostro lettore – intervenire al più presto per evitare brutti incidenti, soprattutto quando si incrociano mezzi pesanti e bus, cosa non rara, e l’ampiezza della carreggiata viene sfruttata al massimo. La pericolosità è anche per ciclisti e motociclisti”.