La segnalazione. Mobili e una lavatrice abbandonati a Rancio

Rifiuti ingombranti in via Quarto e via Bonaiti

LECCO – Mobilia accantonata a fianco di un cassonetto della raccolta vestiti che giace da settimane in via Quarto. all’altezza del capolinea del bus, mentre più avanti in via Bonaiti una lavatrice è stata abbandonata in bella mostra davanti al lavatoio.

E’ quanto ci segnala un lettore residente nel rione lecchese di Rancio, che ha immortalato i due punti in cui sono stati abbandonati i mobili e l’elettrodomestico, commentando: “Esiste una discarica, gratuita, esiste un servizio di ritiro degli elettrodomestici ingombranti, anche quello gratuito, non capisco e non comprendo come certe persone possano raggiungere certi livelli di idiozia abbandonando in strada rifiuti di ogni sorta”.

Veri e propri gesti di maleducazione, non nuovi in città, che rovinano il decoro urbano, e compiuti nonostante i servizi gratuiti in essere: per i rifiuti ingombranti c’è infatti l’isola ecologica (discarica) del Bione di via Buozzi, aperta per le utenze domestiche, dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18.30. Per le utenze non domestiche è aperta dal martedì al venerdì, di pomeriggio, dalle 14 alle 18.30.

All’isola ecologica possono accedere unicamente coloro che sono regolarmente iscritti al ruolo TARI del Comune di Lecco: le utenze domestiche tramite carta regionale dei servizi o la carta nazionale dei servizi e quelle non domestiche tramite apposita tessera rilasciata dal gestore del centro di raccolta.

Mentre, per i così detti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di grandi dimensioni quali frigoriferi, video, televisori, cucine a gas, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, eccetera, Silea offre un servizio di raccolta a domicilio e gratuito.