La segnalazione. Poltrone e divani abbandonati a due passi dal centro

Un lettore ci segnala una situazione di degrado in via Bovara

“E’ così dal 31 dicembre scorso. Assurdo”.

LECCO – Due sedute ‘vista strada’, in via Bovara: non si tratta di nuovi arredi urbani posizionati dal Comune, bensì di due arredi evidentemente ‘domestici’ abbandonati dai proprietari, nello specifico un divano e una poltrona.

Arriva da un lettore la segnalazione di questo angolo di degrado a pochi passi dalle piazze del centro: “La situazione è la stessa dal 31 dicembre scorso, è assurdo” il commento inviatoci insieme alle foto.