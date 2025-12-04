La signora Alba Rossi compie 103 anni, festa all’Airoldi e Muzzi

Dopo una vita di lavoro, è stata volontaria agli Airoldi e Muzzi, alla Comunità di Via Gaggio e alla Casa sul Pozzo

Lo scorso 3 dicembre la festa con i parenti e il personale della struttura

LECCO – Sono stati festeggiati ieri, agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco, i 103 anni di Alba Rossi. Nata a Verona il 3 dicembre 1922, si è trasferita a Lecco con la numerosa famiglia (settima di 8 fratelli). Ha lavorato alla Fiocchi di Lecco e quando è andata in pensione, a 53 anni, ha iniziato la sua attività di volontariato agli Airoldi e Muzzi.

Volontaria anche, fin dalla sua origine, alla Comunità di via Gaggio e poi alla Casa sul Pozzo, ha coltivato nel tempo una lunga e intensa amicizia con Padre Angelo Cupini e con alcuni volontari e operatori di queste due realtà, che ancora oggi la vengono a trovare.

Ancora attiva anche al primo piano della Residenza Bettini, sempre pronta a fare compagnia agli altri ospiti e ad avvicinarli con una parola di conforto, ieri ha letto, senza occhiali, in piedi senza bisogno di alcun sostegno, gli auguri ricevuti dal Presidente IRAM Giuseppe Canali, e del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Con lei a festeggiarla i due nipoti Maria Grazia e Paolo Sacchi, la Vicepresidente IRAM Rosaria Bonacina, gli ospiti e l’equipe di cura del primo piano della Residenza Bettini.