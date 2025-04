“La spesa che fa bene”: 325.000 euro per le associazioni di volontariato

Torna l’iniziativa promossa da Iperal e Fondazione AG&B Tirelli

I clienti hanno la possibilità di sostenere le cause più vicine alla loro sensibilità

LECCO – Il legame con il territorio è un valore fondamentale per Iperal, che da anni promuove l’iniziativa solidale “La Spesa che fa bene”. Anche quest’anno, all’interno del progetto “Iperal per il Sociale”, Iperal e la Fondazione AG&B Tirelli hanno stanziato, in parti uguali, un contributo totale di 325.000 euro da destinare alle associazioni selezionate tra quelle che hanno presentato candidatura lo scorso febbraio.

Dal 23 aprile al 25 maggio, i clienti Iperal riceveranno un “Cuore” “Iperal per il Sociale” ogni 10 euro di spesa, che verrà accreditato automaticamente sulla propria carta fedeltà CartAmica. Per i titolari di CartAmica Oro, i “Cuori” verranno raddoppiati. Sarà possibile assegnare la propria preferenza a una o più associazioni tra quelle selezionate fino al 29 maggio, direttamente in cassa o tramite l’App Iperal.

Sono state selezionate 250 associazioni di volontariato, suddivise nelle cinque aree geografiche coinvolte: Valtellina e Alto Lario; Lecco e Como; Brianza e Milano; Valcamonica e Valseriana; Bergamo. In base alle preferenze espresse dalla clientela, le organizzazioni riceveranno un contributo variabile tra gli 8.000 euro ai vincitori e i 500 euro per tutti i partecipanti, per un totale di 325.000 euro. La selezione è stata condotta con grande attenzione, valutando le candidature in base ai criteri richiesti.

“Di anno in anno le candidature alla partecipazione all’iniziativa aumentano sempre più – spiega Alessandro Pizzen, responsabile comunicazione del Gruppo Iperal – ed è sempre più difficile fare la selezione. Quest’anno abbiamo ricevuto 558 candidature a fronte di 250 possibili partecipanti: inevitabile dover fare una selezione e di conseguenza scontentare o addirittura deludere qualcuno”.

“Tutti i progetti presentati hanno un valore significativo e trasmettono la passione che le associazioni mettono nel perseguire i loro obiettivi; proprio per questo motivo la selezione non è stata influenzata da preferenze, ma ha tenuto conto di chiari criteri oggettivi che hanno premiato la candidatura delle associazioni che in passato hanno riscosso maggiore interesse nelle preferenze dei clienti (le prime delle classifiche della scorsa edizione) e quelle associazioni che invece hanno avuto meno possibilità di partecipare”.

L’iniziativa sostiene numerosi ambiti: solidarietà, disabilità, ricerca scientifica, assistenza oncologica, terza età, tutela delle donne, disagio sociale, ambiente, pubblica assistenza, protezione degli animali e cultura. L’obiettivo è offrire ai clienti la possibilità di sostenere le cause più vicine alla loro sensibilità. L’elenco completo delle associazioni selezionate per ciascuna area sarà disponibile dal 23 aprile sul sito www.iperal.it, nella sezione dedicata. Ogni cliente potrà così scegliere a chi vorrà dare proprio sostegno.