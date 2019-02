Presentato “Tutto il Lecco partita per partita” di Menicatti, Fontanelli e Invernizzi

L’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani di Confcommercio

LECCO – I giocatori degli anni d’oro e i nuovi, i giovanissimi blu celesti erano tra il pubblico che lunedì sera ha assistito alla presentazione del volume che ripercorre la storia della Calcio Lecco, scritto da Gianni Menicatti insieme a Carlo Fontanelli e Michele Invernizzi.

Una serata speciale fortemente voluta dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco guidato da Mattia Maddaluno che ha aperto con il suo incontro l’appuntamento in Sala Ticozzi.

L’appuntamento è parte della rassegna Leggermente Off, organizzata dalla Confcommercio di Lecco, che propone incontri con gli autori per promuovere la lettura come strumento di arricchimento culturale.

Questa volta, gli autori sono di casa: Gianni Menicatti, ricercatore economico di professione, è da sempre vicino al mondo dello sport, socio del Panathlon e appassionato tifoso bluceleste.

Insieme a Fontanelli e Inverizzi ha iniziato una ricerca durata ben due anni sulla storia della società calcistica lecchese, raccogliendo i 3500 tabellini di tutte le partite di Campionato, Coppa Italia e di quelle internazionali giocate dal Lecco come la Coppa delle Alpi e il trofeo Anglo-Italiano. Nelle 420 pagine dell’almanacco si possono trovare date, risultati, marcatori, formazioni delle squadre e storiche fotografie.

La chicca per i veri appassionati si trova in fondo all’almanacco: una serie di figurine dei calciatori del Lecco.

All’incontro di lunedì hanno partecipato e portato la loro testimonianza Fausto Agnesi e Roberto Santi, ex giocatori blucelesti degli anni ’70 e ’80. Erano presenti in sala anche l’attuale allenatore della Calcio Lecco, Marco Gaburro, e il giocatore Davide Castagna. In prima fila anche l’assessore allo Sport, Roberto Nigriello.