La targa (rubata) in memoria di Pietro Vassena verrà presto ricollocata

L’iniziativa degli Amici di Pietro Vassena della Società Canottieri Lecco

La targa è identica all’originale grazie al ritrovamento del calco utilizzato per la prima posa in opera del 24 aprile 1999

LECCO – Gli Amici di Pietro Vassena della Società Canottieri Lecco, domenica 15 dicembre, provvederanno al collocamento e alla scopertura ufficiale della targa di bronzo, sottratta negli scorsi anni da sconosciuti, e posta a fianco del monumento dedicato all’inventore Pietro Vassena nella zona antistante il Monumento ai Caduti di Lecco sul Lungolago – Riva Martiri delle Foibe.

La targa, oltre a riportare i dati anagrafici di Pietro Vassena, ripercorre l’iter delle prove del batiscafo C3 che il 12 marzo 1948 raggiunse nel Lago di Como, nella “fossa” di Argegno, la profondità di -412 metri, record mondiale per l’epoca. La targa è praticamente identica all’originale grazie al ritrovamento, da parte del presidente della Società Canottieri Lecco Marco Cariboni, del calco utilizzato per la prima posa in opera del 24 aprile 1999 con l’inaugurazione del monumento. Ritrovamento che ha permesso una nuova fusione in bronzo.

La cerimonia, che avrà luogo a partire dalle ore 9.30, avrà il seguente programma:

Ore 9,40 Ritrovo autorità e ospiti zona Monumento ai Caduti – Monumento Vassena; Ore 10 Esibizione della Fanfara dei Bersaglieri “Guglielmo Colombo” di Lecco; Ore 10.10 Scopertura della nuova targa in bronzo commemorativa dell’inventore e dell’impresa del sommergibile C3 da lui progettato e costruito; Ore 10.15 Interventi delle autorità; Ore 10.30 Rinfresco presso la Società Canottieri Lecco.