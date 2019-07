La Terza de Löi. Si scaldano i motori per la Festa di Laorca

Dal 12 al 24 Luglio tanti appuntamenti all’Oratorio San Giuseppe

La festa celebra la Madonna del Carmine compatrono di Laorca insieme ai Santi Pietro e Paolo

LECCO – Si scaldano in motori a Laorca in occasione de’ “La Terza de Löi”, festa rionale così battezzata perché da sempre viene organizzata nella terza settimana di Luglio.

Festa di Laorca in occasione della quale si celebra la Madonna del Carmine, compatrono insieme ai Santi Pietro e Paolo, la cui statua verrà portata in processione per le vie del paese domenica 21, allo ore 18. Il corteo religioso verrà guidato dal laorchese don Giacomo Ferraglio e che prenderà il via dalla chiesa del cimitero.

Una festa che anche quest’anno si rinnova con un calendario ricco di appuntamenti conviviali. Si comincia venerdì 12 con il teatro dialettale che vedrà “Le Bontempone” portare in scena lo spettacolo “Go vendü l’anima al diavul”, con inizio alle 21 presso il salone dell’oratorio.

Sabato 13, tradizionale concerto del Coro Grigna che si terrà nella chiesa di Sant’Antonio a Malavedo con inizio alle 21.

Domenica 14, toccherà al Corpo Musicale “G. Brivio” di Rancio di Lecco animare la serata con un’esibizione musicale che prenderà il via alle 21, con la partecipazione della Società di Danza, presso l’Oratorio San Giuseppe.

Due giorni di pausa e poi si ricomincia mercoledì 17, entrando nel clou della festa. Da segnalare l’atteso gioco a quiz Il Cervellone in programma giovedì 18. Quindi si prosegue con tanti appuntamenti musicali e non solo tutte le sere fino a martedì 23. A chiudere la lunga festa rionale il torneo di Burraco in programma mercoledì 24, con inizio alle 20 sempre presso l’oratorio.

Da segnare in rosso sull’agenda la data di lunedì 22, quando ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi il cui ricavato verrà devoluto a sostegno delle opere parrocchiali.

Durante le serate sarà sempre attivo il servizio bar, cucina e pizzeria.

Programma religioso

Da lunedì lunedì 15 a venerdì 19, sempre alle ore 18, messa alla chiesa del cimitero

Sabato 20, confessioni dalle 15 alle 16.30 presso la chiesa di Laorca.

Sabato 20, confessioni dalle 16.30 alle 17.15 presso la chiesa di Malavedo.

Sabato 20, alle 17.30, messa vigilare nella chiesa di Malavedo.

Domenica 21, alle 10.30, messa solenne nella chiesa di Laorca, presieduta da Monsiginor Davide Milani prevosto di Lecco.

Domenica 21, alle 18.00, con partenza dalla chiesa del cimitero, processione guidata da don Giacomo Ferraglio con simulacro della Madonna del Carmine, benedizione eucaristica e bacio della Reliquia Mariana.

Lunedì 22, alle 18 messa celebrata nella chiesa del cimitero per i defunti della parrocchia e i sacerdoti defunti della comunità laorchese.

Programma civile