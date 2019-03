Installato un pannello informativo sul torrente Caldone

Una nuova iniziativa del progetto “Mai soli se solidali”

LECCO – Dopo essere stata strappata al grigiore, portando colori e una dignità tutta nuova al passaggio pedonale, via Carlo Porta si arricchisce di un nuovo pannello informativo dedicato al torrente Caldone che accompagna il transito dei pedoni lungo la strada.

E’ l’iniziativa dell’Università per Adulti e Terza Età dei Lions di Lecco a cui hanno collaborato gli studenti degli indirizzi ‘classico’ e ‘linguistico’ del Liceo Manzoni.

Era stata la stessa associazione insieme al Comune di Lecco e all’istituto Don Guanella a promuovere il progetto “Mai soli se solidali” nell’ambito del quale era stata realizzata l’installazione artistica, sul muro dell’istituto scolastico affacciato alla strada, e diversi interventi di miglioramento della via, in ultimo con Rfi la riverniciatura del ponte ferroviario.

Oggi si aggiunge un nuovo tassello. “Fatti e non parole – ha sottolineato Danilo Francesco Guerini Rocco, rettore dell’Università della Terza Età – e se si lavora per il bene della città le cose accadono in maniera ancora più semplice. L’intenzione è di continuare questo percorso, rendere via Porta sempre più bella, organizzare qui eventi e manifestazioni”.

“La solidarietà fa rete – ha aggiunto Carlo Sironi, vice governatore Lions – in questi tre anni di servizio alla città da parte della nostra associazione si è aperto sempre più grazie alle collaborazioni con le altre realtà del territorio”.

Il Liceo Manzoni, attraverso le parole del preside Giovanni Rossi, si è detto ben felice di partecipare all’iniziativa. “E’ un piacere dare opportunità ai nostri studenti di conoscere il territorio attraverso attività come questa che rientrano nei progetti di alternanza scuola- lavoro”.

Soddisfatto anche l’assessore comunale Corrado Valsecchi, fautore del protocollo che ha aperto alle collaborazioni tra municipio, associazioni e privati per la tutela e valorizzazione dei beni pubblici cittadini: “Grazie a questo protocollo abbiamo avviato ben 19 intervento per un importo di un milione di euro di finanziamenti privati – ha sottolineato l’assessore – in questo caso, via Carlo Porta è uno dei passaggi pedonali più frequentati della città e si è riusciti a darle un nuovo volto grazie a queste preziose collaborazioni”.