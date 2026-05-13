“L’Acqua fa Scuola”, nel Lecchese un’edizione record: oltre 8mila studenti coinvolti

Il progetto di educazione ambientale di Lario Reti Holding e Ufficio d’Ambito cresce ancora e conquista anche il riconoscimento nazionale Top Utility

Più di 400 classi e 800 attività tra laboratori, visite guidate e spettacoli dedicati all’acqua e alla sostenibilità

LECCO – Si chiude con numeri da record l’edizione 2025/2026 di “L’Acqua fa Scuola”, il progetto di educazione ambientale promosso dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e da Lario Reti Holding e rivolto agli istituti scolastici della provincia di Lecco.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 400 classi e più di 8mila alunni hanno preso parte alle attività proposte durante l’anno scolastico, per un totale di circa 800 esperienze formative tra incontri online, laboratori in presenza, visite guidate agli impianti e percorsi didattici dedicati al tema dell’acqua e della sostenibilità ambientale.

Un risultato che supera quello delle precedenti edizioni e che consolida il progetto come uno dei principali percorsi educativi del territorio lecchese dedicati all’ambiente.

A confermare il valore dell’iniziativa è arrivato anche il riconoscimento nazionale del Premio Top Utility 2026: per il secondo anno consecutivo “L’Acqua fa Scuola” è stato infatti inserito tra i cinque migliori progetti italiani dedicati alle scuole nell’ambito del premio promosso dal think tank coordinato da Utilitalia, l’associazione che valorizza le eccellenze delle public utility italiane.

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno potuto partecipare a numerose attività educative sia online sia in presenza, attraverso piattaforme digitali, laboratori nelle scuole e visite guidate agli impianti del servizio idrico.

Tra le novità dell’edizione 2025/2026 anche l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, con cinque repliche dello spettacolo “Gocce, bolle e onde: concerto per acqua”, realizzato grazie alla collaborazione con la sezione Education del Teatro La Fenice di Venezia e dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria.

La conclusione del progetto è stata affidata, come da tradizione, alla premiazione dei concorsi suddivisi per fasce d’età. Per l’occasione l’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding hanno messo a disposizione un montepremi complessivo di 5mila euro destinato all’acquisto di materiale didattico.

Dodici le scuole premiate, che potranno utilizzare il contributo per arricchire la propria offerta formativa. Nel comunicato viene sottolineato anche il rammarico per le risorse rimaste non distribuite, definite “un’occasione persa di arricchimento e di ulteriore approfondimento sul tema dell’anno”, dedicato all’impatto ambientale dell’acqua che torna in natura.

Al termine dell’anno scolastico sono stati inoltre assegnati i marchi di qualità Blue School e Blue School Kids agli istituti che si sono distinti per il coinvolgimento nelle attività e per il numero di classi partecipanti.

Il marchio Blue School è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre Blue School Kids è dedicato alle scuole dell’infanzia.

Complessivamente sono state assegnate 18 certificazioni: dieci scuole hanno confermato il riconoscimento già ottenuto negli anni precedenti, mentre otto istituti hanno ricevuto per la prima volta il marchio.

Una menzione speciale è stata riservata agli istituti che hanno mantenuto la certificazione in tutte le edizioni del progetto: la scuola dell’infanzia Pietro Barone di Lecco, le scuole primarie Torri Tarelli di Chiuso e Santo Stefano di Lecco, la primaria Cuore Immacolato di Maria di Valmadrera, le secondarie di primo grado Agnesi di Casatenovo e Massimiliano Kolbe di Oggiono e l’istituto superiore Volta di Lecco.

Le scuole storicamente certificate saranno coinvolte come ambasciatrici del progetto per il prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la rete di istituti e comuni aderenti in vista del decimo anniversario dell’iniziativa.

“L’impegno richiesto da un’organizzazione sempre più complessa è ampiamente ripagato dalla risposta entusiasta di insegnanti e studenti del nostro territorio” ha dichiarato il presidente Bonaiti, che nelle scorse settimane ha incontrato personalmente le classi partecipanti alle iniziative della Giornata Mondiale dell’Acqua e visitato, insieme ai sindaci e al presidente di Lario Reti Holding, le scuole vincitrici del concorso per la consegna dei premi e delle certificazioni.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente di Lario Reti Holding, Lorenzo Riva: “I numeri straordinari di questa edizione, con oltre 8mila studenti coinvolti, confermano che ‘L’Acqua fa Scuola’ non è più soltanto un progetto didattico, ma un vero pilastro della nostra strategia di responsabilità sociale d’impresa”.

“Essere stati selezionati per il secondo anno consecutivo tra le eccellenze del Premio Top Utility a livello nazionale – ha aggiunto – conferma il valore del percorso costruito in questi anni. Per Lario Reti Holding, investire nell’educazione ambientale significa investire nel futuro del territorio: la consapevolezza che questi ragazzi acquisiscono oggi rappresenta la migliore garanzia per una gestione sostenibile e rispettosa dell’acqua di domani”.

L’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding hanno già annunciato che il progetto sarà riproposto anche per l’anno scolastico 2026/2027, con nuovi temi, ulteriori attività e nuove iniziative dedicate agli studenti del territorio lecchese.

LE SCUOLE VINCITRICI