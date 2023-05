L’acqua fa scuola: premiate le otto scuole vincitrici del concorso

Assegnati i premi per il concorso dedicato alle scuole promosso da Lario Reti Holding e ATO

Concluso il Progetto con la premiazione delle otto scuole vincitrici, che si divideranno il montepremi da 5.000 euro

LECCO – Anche quest’anno le scuole della provincia di Lecco hanno aderito entusiasticamente al progetto di educazione ambientale “L’acqua fa scuola” proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lecco in collaborazione con Lario Reti Holding, ideato per approfondire l’importanza dell’acqua e l’organizzazione del servizio idrico integrato nel nostro territorio.

Oltre 300 classi e 6.000 studenti hanno partecipato al progetto, che ha proposto laboratori in classe, piattaforme online, visite guidate agli impianti del servizio idrico e il concorso dedicato alle scuole della Provincia di Lecco. Il concorso, dal titolo “Quando l’acqua ritorna in natura…le reti fognarie non sono spazzatura!” è stato un’occasione per riflettere sul fatto che l’utilizzo corretto dell’acqua non comporta solo l’evitare sprechi e consumi esagerati, ma anche una gestione che assicuri il suo ritorno in natura in modo sostenibile.

I vincitori sono stati selezionati tra le 11 classi partecipanti attribuendo un punteggio composto al 50% dall voto online del pubblico, composto da amici, conoscenti, genitori, parenti, studenti e insegnanti e al 50% dal voto di una giuria di qualità, che ha premiato i lavori attraverso cui è emerso il percorso didattico portato avanti dagli insegnanti. Gli otto premi – dal valore totale di 5.000 € per l’acquisto di materiale didattico, messi in palio da Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding – sono stati simbolicamente consegnati agli insegnanti e agli studenti nel corso di questa settimana, nell’ambito di una piccola cerimonia che si è svolta direttamente nelle scuole vincitrici del concorso.

La giuria ha deciso che il 2° premio stanziato per la categoria “scuole secondarie di 2° grado” – rimasto non assegnato – venisse riassegnato all’elaborato risultato 3° classificato per la categoria “scuole primarie classi 3^, 4^, 5^”, come progetto con più voti tra quelli partecipanti e non già classificati al primo o secondo posto della propria categoria.

Tutti gli elaborati pervenuti sono visibili sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo: www.larioreti.it/concorso-2023 L’Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding prevedono di riproporre il progetto per l’anno scolastico 2023/2024: maggiori informazioni in merito saranno inviate agli istituti scolastici nei prossimi mesi.