Oltre 400 partecipanti, 20 vincitori e una fotografa premiata per lo scatto migliore

Il concorso fotografico lanciato da LRH e Life Gate dedicato all’acqua

LECCO – Quattrocento scatti in gara, venti tra i più belli sono stati scelti per la mostra visitabile in questi giorni al Palazzo Comunale di Lecco, organizzata da LifeGate e Lario Reti Holding, la società pubblica che gestisce il servizio idrico in provincia di Lecco.

Non poteva quindi che essere l’acqua la protagonista indiscussa delle scene immortalate dai fotografi amatori, che hanno poi postato le loro realizzazioni in Instagram accompagnate dall’hashtag #WaterReporter per partecipare al concorso.

L’obiettivo dell’iniziativa promossa da LifeGate con LRH è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sostenibilità ambientale e quindi dell’importanza del nostro patrimonio idrico, invitando il cittadino a non sprecare l’acqua.

Acqua da valorizzare e non sprecare

“E’ una delle sfide più importanti del presente e del nostro futuro – ha sottolineato Lelio Cavalier, presidente di Lario Reti Holding, intervenuto alla premiazione insieme al sindaco Virginio Brivio e ad Antonio Rusconi, presidente del Comitato di indirizzo e controllo di Lrh – Quello lecchese è un territorio ricco di acqua ma bisogna saperne fare un uso consapevole”

“Spesso non ci accorgiamo di quanto siamo fortunati – ha ricordato Tommaso Perrone, direttore responsabile di LifeGate – un terzo degli abitanti del mondo non ha lo stesso nostro privilegio di avere acqua corrente aprendo il rubinetto di casa. LifeGate è impegnata nel dare attenzione agli stili di vita sostenibili, l’acqua è uno dei temi di primaria importanza”.

La foto vincitrice

Laghi, fiumi, cascate e fontane: tanti i panorami e i soggetti ripresi dai fotografi, eppure per vincere è bastata una goccia d’acqua, quella immortalata ai piedi della Grigna da Maria Corti che, nella sua foto, è riuscita a ritrarre anche il riflesso degli alberi del bosco. Una foto quindi evocativa dell’importanza fondamentale di questa risorsa per l’ecosistema naturale.

La mostra, oggi esposta in municipio a Lecco, sarà itinerante: “Presto – ha fatto sapere Matteo Grazioli, responsabile della comunicazione di Lario Reti Holding – farà tappa anche in altri municipi e nelle biblioteche dei Comuni che hanno aderito”.