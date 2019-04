Sul sito di Lario Reti Holding al via il voto del concorso “L’acqua nella mia Provincia: tra passato e futuro”

Un’iniziativa per sensibilizzare i giovani verso una risorsa importante come l’acqua

LECCO – Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco hanno avviato dall’anno scolastico 2018-2019 una serie di progetti rivolti alla sensibilizzazione dei più giovani sull’importanza che ricopre l’acqua nel nostro ambiente e quanto i nostri piccoli gesti quotidiani, a volte in maniera involontaria, possano impattare sul nostro territorio.

Tra i progetti avviati per l’anno scolastico in corso, oltre a laboratori in classe, visite guidate

a impianti di depurazione e corsi d’acqua, è stato indetto un concorso per le scuole

primarie e secondarie della Provincia di Lecco.

Il concorso “L’acqua nella mia Provincia: tra passato e futuro” si pone come obiettivo principale di stimolare la creatività e l’attenzione dei partecipanti verso la conoscenza della risorsa idrica nel proprio territorio, con particolare riferimento alle recenti evoluzioni.

Da oggi sono aperte le votazioni sul sito di Lario Reti Holding, all’indirizzo www.larioreti.it/concorso-2019, dove è possibile trovare i progetti presentati dalle classi

primarie e secondarie.

Le votazioni sono aperte fino alle 24 di sabato 20 aprile 2019. Chiunque può votare

contribuendo con un “like” alla vittoria dell’elaborato preferito, previa registrazione

nell’apposita area riservata.

Il voto del pubblico contribuirà, insieme a quello di una Commissione designata dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, a decretare i vincitori dei sei premi, consistenti in buoni dal valore complessivo di 5.000 Euro per l’acquisto di materiale didattico, messi in palio dall’Ufficio

d’Ambito e da Lario Reti Holding.