L’Agenzia TPL presenta il Bilancio di Sostenibilità: innovazione e attenzione alle persone

Como-Lecco-Varese: i risultati e le sfide del trasporto pubblico del territorio

Tra i principali obiettivi raggiunti emerge il progressivo percorso di rinnovo del parco mezzi

LECCO – Una mobilità più sostenibile, accessibile e integrata al servizio di oltre 1,8 milioni di cittadini. È questo il messaggio che emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2025 dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, presentato venerdì scorso presso la Camera di Commercio di Como Lecco.

Il documento rende conto delle attività e dei risultati raggiunti dall’Agenzia, evidenziando l’impegno verso una mobilità capace di generare valore ambientale, sociale ed economico per il territorio. Tra i principali risultati evidenziati dal Bilancio emerge il progressivo percorso di rinnovo del parco mezzi. Gli autobus operativi nel bacino nel 2025 erano 907, con una crescente presenza di veicoli a basse emissioni e una riduzione costante dei mezzi più inquinanti avvenute nel corso del 2026. Ad oggi, gli autobus elettrici in circolazione sono 64 e gli ibridi 14, mentre i veicoli diesel Euro 6, che attualmente rappresentano la tecnologia più avanzata ed ecologica disponibile, sono 513, per un totale del 67% della flotta, a conferma dell’avanzamento della transizione energetica del settore.

Importanti passi avanti sono stati compiuti anche sul fronte della digitalizzazione e dell’integrazione dei servizi. Nel corso del 2025 è stata avviata TPLaghi, la nuova applicazione mobile dell’Agenzia che consente agli utenti di pianificare gli spostamenti combinando autobus, treni, impianti a fune e servizi di navigazione in un’unica esperienza di viaggio. Dall’attività di consultazione degli stakeholder emerge infatti come i temi maggiormente rilevanti per cittadini e operatori siano la qualità del servizio, la sicurezza dei viaggiatori e lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Sul fronte della programmazione, l’Agenzia è impegnata nella preparazione della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma, introducendo criteri sempre più qualificanti in materia di sostenibilità ambientale, innovazione e qualità del servizio. Nel 2025 è stato inoltre completato il nuovo affidamento dei servizi relativi ai sette impianti a fune del bacino, per un valore complessivo superiore a 11 milioni di euro, rafforzando il ruolo strategico di questi collegamenti per la mobilità locale e l’attrattività turistica.

Con una rete che collega 367 Comuni, oltre 5.700 chilometri di linee e milioni di viaggi ogni anno, l’Agenzia conferma così il proprio impegno a costruire un sistema di mobilità sempre più efficiente, inclusivo e sostenibile.

“Una mobilità per tutti non è soltanto il nostro slogan, ma una responsabilità concreta nei confronti delle persone e delle comunità che serviamo – dichiara il Presidente Giovanni Stefano Galli -. Il trasporto pubblico rappresenta oggi un elemento essenziale di coesione sociale, competitività territoriale e sostenibilità ambientale. Il Bilancio di Sostenibilità non rappresenta un punto di arrivo. È uno strumento di trasparenza e allo stesso tempo una bussola che orienta il nostro lavoro verso le grandi sfide dei prossimi anni: rinnovo delle flotte, intermodalità, digitalizzazione e decarbonizzazione del trasporto pubblico locale”.

“La Provincia di Lecco considera l’Agenzia Tpl un interlocutore fondamentale e un

partner prezioso – afferma Mattia Micheli, Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità della Provincia di Lecco -. Lo testimonia la proficua collaborazione sviluppata nell’ambito del Tavolo tecnico della mobilità, istituito dalla Provincia di Lecco, che vede la partecipazione di enti, istituzioni e soggetti coinvolti nella pianificazione e gestione dei servizi di trasporto. Questo luogo di confronto sta consentendo di affrontare in modo coordinato le richieste delle varie amministrazioni comunali, le criticità e le opportunità del nostro territorio, favorendo una programmazione sempre più integrata e attenta alle esigenze di cittadini, studenti e lavoratori, e soprattutto per promuovere l’intermodalità tra treni, bus e navigazione. La mobilità sostenibile richiede infatti capacità di ascolto, dialogo e condivisione degli obiettivi; nessun ente può affrontare da solo le complesse trasformazioni in corso. Per questo motivo riteniamo particolarmente significativo il contributo che l’Agenzia Tpl porta al Tavolo tecnico, mettendo a disposizione competenze, dati e visione strategica”.

Dati chiave del bilancio di sostenibilità 2025