Lago di Annone non balneabile in località Ona, promosse le altre spiagge

Gli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 5 e 6 agosto

LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 5 e 6 agosto 2024, si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:

Gli esiti analitici dei campionamenti effettuati il 6 agosto 2024, non sono risultati favorevoli per il lago di Annone in località Ona che, a causa del superamento dei limiti di cianobatteri, è risultata non balneabile.

Inoltre, considerata l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura di cianobatteri (alghe) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi.

E’ comunque buona norma, a tutela della salute, adottare i seguenti comportamenti:

evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione;

fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa;

sostituire il costume dopo il bagno.

Si sottolinea che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) e/o disturbi gastrointestinali.

Infine, così come già accaduto negli anni precedenti a seguito di segnalazioni di dermatiti in alcune persone che hanno avuto contatto con le acque, è verosimile che tali inconvenienti siano determinati da riscontro occasionale di cercaria nelle acque interessate. Pur non costituendo, le dermatiti in questione, un serio pericolo per la salute, si ritiene opportuno segnalare il fatto al fine di informare la popolazione, e si fornisce il seguente URL (*) presso cui reperire informazioni utili:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/LC/Materiale_divulgativo/Scheda_informativa_dermatite_bagnante.pdf

I giudizi di balneabilità sono consultabili presso i seguenti collegamenti internet:

https://www.ats-brianza.it/it/balneabilita.html

https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do