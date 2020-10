L’Aido celebra la “Giornata Nazionale del Sì” con una messa in basilica

Donatori di organi, celebrata anche a Lecco la Giornata Nazionale del Sì

In basilica la santa messa con una delegazione provinciale di Aido

LECCO – Nella mattinata di domenica, una delegazione del Consiglio Provinciale dell’Aido di Lecco ha partecipato alla Santa Messa in Basilica di San Nicolò in Lecco, celebrata dal prevosto mons. Davide Milani, per chiudere le attività dedicate alla Giornata Nazionale del Sì.

“Particolarmente significativa – spiega Antonio Sartor, presidente provinciale – la pagina del Vangelo dedicata alla Parabola del Seminatore, che ci ha fatto riflettere sull’importante lavoro del seminare il seme della cultura della donazione degli organi, assicurandoci che esso crescerà, ringraziamo Don Davide Milani per le sue parole”.

Questo impegno segue di poco la partecipazione dell’Aido lecchese all’assemblea regionale dell’associazione, dove la presidente nazionale, Flavia Petrin, ha ricordato l’importanza dell’iscrizione all’Aido e la sua differenza con la sola scelta di donare gli organi fatta all’atto del rinnovo della carta di identità.

“Importati tutte e due, la scelta di iscriversi all’Aido porta con sé la scelta civica e sociale di diventare parte di una comunità, di un movimento sociale che s’impegna ad essere ambasciatore del dono nel privato e nel pubblico”.