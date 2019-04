Il discorso di Papa Francesco e l’incontro in Vaticano con tre lecchesi, tra cui il presidente Antonio Sartor

A Lecco l’evento in collaborazione con il Centro Prelievi dell’Ospedale di Lecco tenutosi nella giornata del 14 aprile

LECCO- In occasione della Giornata Nazionale della donazione organi e tessuti, Papa Francesco ha ricevuto nella Sala Clementina 400 volontari dell’Aido.

Tra i volontari, anche tre lecchesi hanno fatto parte della delegazione ricevuta dal Santo Padre, il Presidente provinciale Antonio Sartor, il Presidente Regionale Giovanni Ravasi e il presidente del gruppo di Mandello del Lario e Consigliere Regionale Mario Lanfranconi.

Papa Francesco ha ricordato che donare non è solo un “atto di responsabilità sociale” ma anche “espressione della fraternità universale che lega tra loro tutti gli uomini e le donne”.

Per i credenti, poi, “è un dono fatto al Signore sofferente”, un gesto di amore generoso che contrasta le minacce contro la vita “dell’aborto e dell’eutanasia”.

Lo stesso giorno, a Lecco, l’Aido in Collaborazione con il Centro Prelievi dell’Ospedale di Lecco ha organizzato un evento in occasione della Giornata Nazionale della Donazione di organi e tessuti.

Alle ore 11.00 si è tenuta la SS. Messa in ricordo dei donatori, celebrata da Don Raffaele presso la cappella dell’ospedale Manzoni.

Inoltre nell’ambito dell’evento, presso la hall dell’ospedale, sono intervenuti alcuni allievi del Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli delle classi di pianoforte dei Maestri: Silvia Imperiale e Isabella Chiarotti.

Al termine dell’evento si è tenuto un rinfresco nel quale si è potuto scambiarsi gli auguri pasquali

“Un modo semplice ma molto intenso per ricordare che sono ancora in attesa di un organo oltre 9.000 persone e che solo grazie al Si alla donazione dato in vita o dai parenti è possibile il prelievo di un organo, l’Aido coni suoi sempre presente accanto a chi vive un momento di fragilità e promuove momenti di sensibilizzazione verso la solidarietà umana attraverso la donazione degli organi dopo la morte”. – dichiara Antonio Sartor, Presidente Provinciale Aido Lecco.