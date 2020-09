L’Aido Lecchese torna nelle piazze per la Giornata nazionale del Sì

Il prossimo 27 settembre in 30 comuni

LECCO – L’Aido Lecchese torna nelle piazze della nostra provincia per parlare ai cittadini della cultura della donazione. Dopo il riuscitissimo Concerto del Dono, tenutosi sabato 12 settembre in piazza Garibaldi a Lecco, in 30 comuni i volontari dell’Aido allestiranno dei tavoli informativi, in occasione della Giornata Nazionale del Sì, il prossimo 27 settembre 2020.

Si potranno trovare i volontari Aido ad Airuno, Cremeno, Introbio, Cortenova, Annone Brianza, Ballabio, Viganò, Bellano, Brivio, Casatenovo, Missaglia, Monticello Brianza, Cassago Brianza, Costamasnaga, Galbiate, Garlate, Lecco, Lomagna, Osnago, Merate, Monte Marenzo, Nibionno, Rogeno, Olginate, Valgreghentino, Imbersago, Paderno d’Adda, Rovagnate, Barzio, Cassina Valsassina, Pasturo.

Oltre alle informazioni che ogni volontario Aido potrà fornire su come donare e perché donare, sarà possibile sostenere l’associazione portando a casa una bellissima pianta d’Anthurium.

Prologo delle iniziative provinciali sarà sabato 26 settembre, alle ore 17 presso Cerabino Pianoforti in via dei Pescatori, 49 a Lecco rione Pescarenico. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (info associazionemikrokosmos@gmail. com; www.cameristica.it. Altre info: Cerabino Pianoforti 39 347 6177469 ; info@pianoforticerabino.com).