Alle 12 in diretta. Lecco si affida a San Nicolò e prega per i suoi cittadini

Dal lungolago la preghiera di supplica e affidamento al patrono San Nicolò

Alle 12 anche LeccoNotizie.com trasmette le celebrazioni in diretta

LECCO – In questo momento di grande difficoltà, i fedeli lecchesi guardano al patrono e pregano per i propri morti, i malati e il personale sanitario che sta operando per alleviare gli effetti drammatico di questa emergenza.

Alle 12 di oggi, mercoledì, il prevosto mons. Davide Milani si è recato, insieme al sindaco Virginio Brivio alla statua di San Nicolò, sul lungolago per chiedere al santo di intercedere per la città. Una celebrazione a cui, nel rispetto delle misure vigenti, non è stata ammessa la presenza di persone esterne. La benedizione e il momento di preghiera è stato trasmesso in diretta anche da LeccoNotizie.com (grazie al servizio offerto dalla Scintilla Service di Olginate).

“Secoli e secoli fa – spiega Mons. Milani – i nostri antenati hanno scelto alcuni santi per proteggere la nostra città e le singole comunità parrocchiali. A loro sono rimasti sempre fedeli, per festeggiarli nei momenti di gioia, per invocarli nel momento di sofferenza e di lutto. Come hanno fatto i nostri padri per più di mille anni durante le carestie, le invasioni, guerre, epidemie, anche noi fiduciosi ci affidiamo alla loro protezione affinché ci aiutino a riconoscere dentro questa dura realtà la presenza salvifica di Gesù Cristo a rimanere uniti e solidali, a ritrovare questa speranza”.