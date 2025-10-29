L’America’s Cup arriva a Lecco, serata storica promossa dal Panathlon Club Lecco

Serata organizzata in collaborazione con la sezione Vela della Canottieri Lecco
Appuntamento a venerdì 31 ottobre alle 20:30
LECCO – In collaborazione con la sezione Vela della Società Canottieri Lecco, il Panathlon Club Lecco promuove la serata in programma venerdì 31 ottobre alle ore 20:30 a Palazzo Falck, sede di Confcommercio Lecco (Piazza Garibaldi 4), sul tema “L’America’s Cup in Italia: una prima volta storica”.
La serata fa parte del programma dell’edizione 2025 della regata match-race “Interlaghi Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong, in programma nel Golfo di Lecco sabato 1 e domenica 2 novembre.
Ospiti d’onore della serata saranno il fuoriclasse brasiliano Torben Grael, vincitore di cinque medaglie in cinque diverse edizioni dei Giochi Olimpici, insieme a velisti di Coppa America e di fama internazionale già presenti in città per la Coppa dei Bravi.
L’apertura sarà invece affidata alle splendide fotografie del bellanese Carlo Borlenghi, protagonista con il suo obiettivo di ben tredici edizioni della Coppa America, dal 1983 con Azzurra fino ad oggi, testimone dei cambiamenti epocali della manifestazione sportiva più antica al mondo, disputata per 37 edizioni dal 1851.
Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino di una competizione unica, simbolo di tecnologia all’avanguardia applicata allo sport. La serata sarà condotta e moderata dal giornalista Marco Corti, socio del Panathlon Club Lecco.